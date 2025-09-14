Более 120 тысяч южноуральцев проголосовали в помощью ДЭГ

Это 83% из числа заявителей

В Челябинской области продолжаются выборы депутатов в Законодательное Собрание и органы местного самоуправления. На 11 утра 14 сентября с помощью дистанционного формата голосования сделали свой выбор 83% избирателей из числа заявителей на ДЭГ. Данные передает корреспондент ИА «Первое областное» из Центра общественного наблюдения.

Всего на голосование с помощью ДЭГ в Челябинской области подали заявление 144 074 южноуральца. На 11 утра третьего дня голосования воспользовались этим способом уже 120 592 избирателя. Таким образом уже достигнут порог 83%.

Напомним, ДЭГ выбирают все больше южноуральцев. Так, дистанционно проголосовал и митрополит Челябинский и Миасский Алексий.