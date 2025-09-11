Более 1000 законов приняли за 5 лет депутаты 7‑го созыва южноуральского парламента

Итоги работы ЗСО подвел губернатор Челябинской области Алексей Текслер

Глава Челябинской области Алексей Текслер дал высокую оценку работе Законодательного собрания седьмого созыва в ходе выступления на 70-м, завершающем заседании южноуральского парламента, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Позади 5 лет большой, напряженной и, я считаю, успешной работы в интересах людей, на благо Челябинской области и всей нашей страны. Искренне благодарен вам за поддержку, эффективную командную работу, глубокое понимание стратегических государственных задач. Вы существенно укрепили региональную законодательную базу, которая во многом стала фундаментом комплексного социально-экономического развития региона», — отметил глава региона.

Алексей Текслер подчеркнул: в этом созыве был баланс между преемственностью и новыми силами, были представлены все политические партии.

«Шла организованная, более зрелая работа. Преодолели политические разногласия, и представители всех партий принимали консолидированные и ответственные решения», — сказал он, в частности.

За истекшие пять лет депутаты приняли 1127 законов, а в целом за время существования областного парламента их принято свыше 4300.

«И каждый региональный акт был принят в интересах жителей Челябинской области. Примеров конструктивного взаимодействия немало, назову лишь некоторые, которые мы совместно разрабатывали: совершенствовали закон по инициативному бюджетированию, приняли также уникальный закон о студенческом семейном капитале, — и таких примеров за 5 лет было немало», — сказал Алексей Текслер.

Отдельно глава региона поблагодарил депутатов за поддержку инициатив, направленных на выполнение задач специальной военной операции и усиление помощи военнослужащим и их семьям:

«С 2022 года вы приняли 55 отдельных законов и изменений в действующей законодательной акции, в интересах наших героев и их семей. Многие из вас не раз лично бывали в новых регионах, в зоне специальной военной операции, в том числе „за ленточкой“. В ваших рядах есть те, кто ушел на фронт добровольцем, кто помогал налаживать мирную жизнь в освобожденных территориях, кто все это время регулярно лично сопровождал гуманитарный конвой».

Алексей Текслер подчеркнул: для нового созыва Заксобрания поставлена высокая планка, вновь избранным депутатам предстоит закрепить достигнутые результаты, развить и приумножить успехи, внести свой вклад в будущее Челябинской области, вместе со всей страной сделать все для победы.

«Важно, чтобы в новом составе сохранилась не только политическая преемственность, но и верность приоритетам устойчивого развития. Нужно идти вперед, достигать новых вершин, и тогда мы с полным правом сможем сказать, что Челябинская область — регион абсолютных возможностей».