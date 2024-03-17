Более 1,5 млн жителей Челябинской области проголосовали на выборах президента

Избирком назвал лидеров и аутсайдеров по явке за два дня

Участие в выборах президента за два дня приняли 1 миллион 521 тысяча 746 жителей Челябинской области, явка — с учетом ДЭГ — составила 59,28%, сообщили в региональном избиркоме.

Там также назвали лидеров и аутсайдеров по активности избирателей.

«Среди городов по явке в лидерах Южноуральск, на участки пришли 70,49% избирателей. В Нагайбакском районе явка составила 69,98%. В Троицке гражданский долг выполнили 69,86%, в Октябрьском районе — 68,11% избирателей. Завершает пятерку лидеров Коркинский округ — там проголосовали 67,54%», — говорится в сообщении.

В числе отстающих — Верхний Уфалей, Калининский район Челябинска, Миасс, Копейск и Златоуст: явка на этих территориях составила менее 51%.

Сегодня, 17 марта, основной и заключительный день голосования. Избирательные участки открыты до 20:00. Заявления на надомное голосование принимаются в участковых избирательных комиссиях до 14:00.