Безработных в Челябинской области стало на 40 процентов меньше ковидного максимума

В правительстве региона обсудили меры по восстановлению занятости населения

Алексей Текслер провел совещание по восстановлению занятости южноуральцев и озвучил задачу, которую поставил президент Владимир Путин: вернуться до 1 октября этого года к показателям доковидного уровня в этом направлении. По данным Росстата, максимум числа безработных южноуральцев был зарегистрирован в сентябре прошлого года — 93 тысячи человек, это около 5% от всего трудоспособного населения. Тогда как на 1 марта 2020 года зарегистрированных безработных было 22,5 тысячи граждан. На сегодняшний день нетрудоустроенных южноуральцев в области 54 тысячи. С конца сентября по настоящее время снижение составило 41%.

«Больше всего экономические последствия пандемии сказались на состоянии занятости в секторе услуг, развлечений и гостиничного бизнеса. В остальных отраслях не произошло массового высвобождения работников и остановки работы предприятий и организаций», — сказал Алексей Текслер.

Власти не вводили в регионе жестких ограничений и дали предприятиям возможность работать, соблюдая противоэпидемические меры.

«Сохранение занятости обеспечили меры государственной поддержки бизнеса. Через различные институты поддержки — федеральные, региональные и банковские — предприятия, организации, индивидуальные предприниматели получили помощь на общую сумму более 30 миллиардов рублей. В первую очередь это льготное кредитование, а также субсидии субъектам малого предпринимательства, реструктуризации кредитов, кредитные каникулы и налоговые льготы. Это позволило сохранить в регионе порядка 170 тысяч рабочих мест. Реальный эффект от принятых мер мы увидели уже в четвертом квартале прошлого года», — отметил Алексей Текслер.

Государственная поддержка меняет вектор на работу по трудоустройству и восстановлению занятости. Экономика региона выдержала испытание: индекс промышленного производства составил почти 100% к показателю 2019 года, и бизнес сохранил инвестиционную активность.

«По итогам прошлого года ожидаемый объем инвестиций составил порядка 333 миллиардов рублей, это прирост к уровню 2019 года на 2,7% в реальном выражении с учетом инфляции», — подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор обозначил перед своими заместителями и министрами, отвечающими за экономику и социальную политику в регионе, задачу до 1 марта 2021 года: необходимо проработать с отраслевыми предприятиями вопрос наполняемости регионального банка вакансий. Он должен быть сформирован совместно с Главным управлением занятости населения Челябинской области. При этом все трудовые отношения с работниками должны быть официально оформлены, речь идет не только о крупных и средних компаниях, но и о малом бизнесе.

«Главам муниципальных образований поручаю поработать с работодателями своих территорий в том же направлении. Особенно это касается организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере торговли и услуг. Отдельные задачи — это вопросы занятости в сельском хозяйстве», — сказал глава региона.

Кроме того, в регионе увеличилось число зарегистрированных самозанятых: на 1 февраля их уже 37 тысяч человек. По решению Алексея Текслера поступления от налога, который они уплачивают, будут переданы из регионального бюджета в муниципальные бюджеты. Соответствующий законопроект в ближайшее время губернатор представит в ЗСО.