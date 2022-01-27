Аудиторы Челябинской области проанализировали органы власти на предмет их открытости для граждан

Из 43 муниципальных администраций Контрольно-счетная палата региона признала самой «общительной» мэрию Кыштыма

В Контрольно-счетной палате Челябинской области подводят итоги анализа открытости органов исполнительной власти муниципалитетов региона. Исследование проводилось по поручению губернатора Алексея Текслера, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе КСП.



На очередном совещании с главами муниципалитетов Текслер выразил недовольство необщительностью чиновников на территориях.

«В последнее время под предлогом различных ограничений по коронавирусу, такие сигналы есть от жителей в мои социальные сети, мы видим это и по сообщениям СМИ, некоторые представители власти отказываются встречаться с людьми. В ближайшее время совместно с КСП проведем проверку открытости наших органов власти», — заявил глава региона 21 января.

Текслер поручил тогда аудиторам провести анализ открытости органов исполнительной власти на уровне региона и муниципалитетов и местных депутатских собраний. Всего под исследование попали 112 участников, в том числе 43 мэрии и райадминистрации.

В КСП сообщают, что общий балл администрации получали по совокупности семи рейтингов: сотрудники палаты оценивали информацию, размещенную на сайтах в форме открытых данных (например, сведения о доходах депутатов и чиновников), реакцию на информационные запросы граждан, активность в соцсетях, работу с обращениями граждан и деятельность общественных советов. Всего же учитывалось около сотни различных критериев.

По итогам первое место по открытости получил Кыштымский городской округ. На втором месте — администрация Троицка, на третьем — Увельского района. В аутсайдерах оказались Кизильский район, Локомотивный и Чебаркуль.

КСП сообщает, что в ближайшее время будут опубликованы также рейтинги открытости 26 региональных ведомств и 43 представительных органов власти в территориях.