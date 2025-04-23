Атаман Оренбургского войскового казачьего общества Игорь Цыганов назначен советником командующего войсками Центрального военного округа по вопросам казачества, сообщает официальный портал «Российское казачество».
«Назначение советником командующего позволит более плотно взаимодействовать с округом, в том числе по вопросам призыва, комплектования добровольцами казачьего добровольческого отряда Минобороны РФ БАРС-6 „Форштадт“ и организации военно-полевых сборов. Приложу все усилия для максимально эффективной работы», — прокомментировал атаман.
Советник командующего войсками ЦВО курирует вопросы взаимодействия между отдельскими казачьими обществами, входящими в состав Оренбургского войскового казачьего общества, и органами военного управления Вооруженных сил России.