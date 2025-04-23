Атаман Оренбургского войскового казачьего общества Игорь Цыганов стал советником командующего ЦВО

Он станет курировать взаимодействие между окружными казачьими обществами и органами военного управления ВС РФ

Атаман Оренбургского войскового казачьего общества Игорь Цыганов назначен советником командующего войсками Центрального военного округа по вопросам казачества, сообщает официальный портал «Российское казачество».

«Назначение советником командующего позволит более плотно взаимодействовать с округом, в том числе по вопросам призыва, комплектования добровольцами казачьего добровольческого отряда Минобороны РФ БАРС-6 „Форштадт“ и организации военно-полевых сборов. Приложу все усилия для максимально эффективной работы», — прокомментировал атаман.

Советник командующего войсками ЦВО курирует вопросы взаимодействия между отдельскими казачьими обществами, входящими в состав Оренбургского войскового казачьего общества, и органами военного управления Вооруженных сил России.