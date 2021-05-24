Атакован сайт праймериз «Единой России»

Хакерское нападение последовало менее чем через 10 часов после начала предварительного голосования

По данным техподдержки сайта, обнаружившей атаку, число запросов, поступающих с разных IP-адресов, составляет более 15 тысяч в секунду. К настоящему моменту IT-служба ЕР совместно с Ростелекомом обещают восстановить корректную работу сайта в ближайшее время, сообщает пресс-служба ЕР.

«На проведении процедуры это никак не отразится. Потеря данных исключена, они будут отображаться в полном объеме», — цитирует пресс-служба руководителя IT-проектов ЕР Вячеслава Сатеева.

Как сообщил пресс-службе ЕР вице-президент Ростелекома по информационной безопасности Игорь Ляпунов, это сложные комбинированные атаки с использованием различных инструментов.

«Все такие атаки мы видим и блокируем. Данным пользователей и результатам голосования ничего не угрожает», — подчеркнул он.

Напомним, что в Челябинской области, как и по всей стране, предварительное голосование началось в полночь 24 мая и продлится до 30 мая. На Южном Урале будут выбирать депутатов Госдумы, а также муниципальных депутатов по шести районам областного центра. В регионе зарегистрировано 135 участников праймериз.

Руководитель областного исполнительного комитета ЕР Денис Моисеев напомнил, что за технической стороной процесса следит Москва и с утра никаких сбоев не было.

«DDoS-атаки — это обычная история, повторяющаяся каждые выборы. Вся информация идет на серверы в Москве, поэтому сказать, кто и зачем это делает, мы не можем. Но практической пользы подобные атаки ее инициаторам никакой не дают», — прокомментировал он ситуацию Первому областному информагентству.