Арест журналистки Баязитовой актуализировал дискуссию о запрете на решетки в залах суда

За отмену решеток выступила депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова выступила за запрет решеток в залах суда для определенных категорий подозреваемых, обвиняемых и подсудимых. По мнению Лантратовой, такой подход к делу унижает человеческое достоинство, к тому же вызывает вопросы с юридической точки зрения.



По данным из открытых источников, соответствующий законопроект был внесен в Госдуму сенатором Андреем Клишасом еще в 2018 году, но до сих пор находится на рассмотрении. Единственной подвижкой стали введенные в 2019 году изменения в Градостроительном кодексе: в новых зданиях судов изоляция подсудимых от других участников процессов не предусмотрена.

Поводом для актуализации вопроса с решетками или изолирующими кабинами из пуленепробиваемого стекла стало заключение под стражу журналистки Александры Баязитовой. Это решение было принято Кузьминским судом Москвы. Как сообщал СМИ адвокат Баязитовой Юрий Сергейчик и член московской ОНК Георгий Иванов, Баязитова вместе с коллегами Ольгой Архаровой и Инной Чуриловой обвиняется в вымогательстве денег у Промсвязьбанка. Сама журналистка вину не признает, ее товарищи по несчастью признают вину частично. Кроме того, ряд медиаресурсов предполагают, что в деле могут возникнуть связи со Службой безопасности Украины. Однако официальных комментариев от следствия по делу Баязитовой не последовало.

«Человека нельзя держать в клетке в зале суда, тем более что на данный момент вина его не доказана. Обвинение не связано с терроризмом или актами насилия. Совет Федерации последовательно отстаивает эту позицию. Валентина Ивановна Матвиенко неоднократно высказывала свою точку зрения по данному вопросу. Уважаемые коллеги депутаты Государственной думы, законопроект давно внесен и находится на рассмотрении. Поддержите сенаторов, запретите эту порочную практику», — прокомментировал ситуацию Андрей Клишас.

Его поддержала Яна Лантратова.

«Сенатор Андрей Клишас затронул действительно важную тему. Когда работала в СПЧ (Совете по правам человека при президенте РФ. — Прим. редакции), неоднократно говорила о том, что в клетках в залах суда нельзя держать всех подозреваемых, потому что это унижает человеческое достоинство! Не говоря уже о юридической стороне вопроса: насколько вообще правильно с точки зрения закона так поступать с человеком, вина которого еще не доказана. Возможно, обсудить надо, как поступать с опасными преступниками, но всех без разбора за решеткой держать и транслировать процесс в СМИ — варварски!» — прокомментировала Яна Лантратова.