АПЭК назвало Челябинскую область в числе лидеров по импортозамещению

Эксперты федерального агентства политэкономических коммуникаций проанализировали программы импортозамещения Южного Урала

На фоне западных санкций и сложной экономической обстановки Южный Урал не выживает, а продолжает развиваться. Таковы выводы исследования, проведенного весной 2022 года экспертами Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Представляем основные тезисы из доклада главы АПЭК Дмитрия Орлова.



Импортозамещение по-челябински

В начале марта, после объявления первого блока западных санкций, губернатор Алексей Текслер сформировал региональный центр импортозамещения. Структура объединила специалистов региональных Минэкономразвития, Минпрома, Фонда развития промышленности, Агентства международного сотрудничества. Ее задача — эффективная кооперация между российскими предприятиями для преодоления проблем из-за ухода с рынка иностранных партнеров. В центр уже обратились около 400 российских компаний.

Расширен список системообразующих предприятий. Такой статус позволяет получить дополнительную помощь из федерального центра. Несколько десятков компаний из Челябинской области уже запросили федеральные льготные кредиты на 31 миллиард рублей.

Основное внимание уделяется импортозамещению в профильных для Челябинской области отраслях: металлургии, машиностроении, атомной промышленности, оборонном комплексе, сельском хозяйстве.

Не забыто предпринимательство: втрое увеличен объем финансирования мер поддержки малого и среднего бизнеса, разработаны программы субсидирования и льготного кредитования малых предприятий во всех сферах.

Принятые меры уже вызвали интерес у бизнеса из других регионов. В Челябинске 25—26 мая проходит первый Всероссийский форум «Импортозамещение. Новые возможности».

От запчастей до цифровых сервисов

Дмитрий Орлов приводит несколько примеров эффективного импортозамещения. По его данным, автозавод «Урал» на два года раньше запланированного срока, в 2024 году, запустит производство деталей для тяжелой техники. Челябинский радиозавод «Полет» запустил программу производства деталей для прибора, позволяющего диспетчерам контролировать обстановку в воздухе.

На НПО «Электромашина» создана зарядная станция для электромобилей, обеспечивающая 80 процентов зарядки аккумулятора за 20 минут.

Есть успехи в IT-сфере: компания «Интерсвязь» создала свой аналог американских сервисов мобильных платежей.

Ворота в Азию

В АПЭК отдельно отмечают работу по укреплению международного сотрудничества. Так, напомним, в конце апреля второе дыхание получил проект развития транспортно-логистического комплекса «Южноуральский», позволяющего расширить торговлю с Китаем и другими азиатскими странами. Алексей Текслер также озвучивал планы создать на базе ТЛК особую экономическую зону, то есть речь будет идти не только о транспортировке, но и производстве ряда товаров.

В апреле губернатор совершил рабочую поездку в Туркменистан. Челябинск весной принимал Международный культурно-образовательный форум «Евразия-2022».

Рука Челябинска в Москве

На федеральном уровне челябинский губернатор известен как последовательный лоббист интересов своего региона и вообще интересов субъектов Федерации. Так, Текслер, как руководитель комиссии Госсовета «Экономика и финансы», недавно выступил с предложением скорректировать налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), чтобы помочь сдержать цены на металлопродукцию на внутреннем российском рынке.

В Челябинской агломерации продолжится транспортная реформа, одной из изюминок которой стал проект метротрама. Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев уже заявил, что, несмотря на спецоперацию на Украине и западные санкции, метротраму в Челябинске быть.

Отдельным успехом Орлов считает тот факт, что на фоне сложной экономической ситуации все договоренности властей Южного Урала с предприятиями об экологической безопасности остаются в силе, продолжается рекультивация крупных свалок, вскоре будет запущен новый мусоросортировочный комплекс под Магнитогорском.

Не претерпели также изменений планы по дорожному строительству и реализации нацпроектов. То есть, несмотря на санкции, регион не просто выживает, а продолжает развиваться.