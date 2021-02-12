Андрей Фалейчик: «Шахты закрыли, а шахтеры остались!»

Глава Копейска Андрей Фалейчик рассказал Первому областному информагентству, чем живет сегодня вечный город-спутник Челябинска.

Почему ЖКХ — главный двигатель городской политики в Копейске, о чем глава города просит Константина Струкова, и когда в городе прекратятся проблемы с водоснабжением — в интервью Андрея Фалейчика Первому областному информагентству.



— Андрей Михайлович, вы в кресле главы Копейска уже более полутора лет. Как ощущения? Совпали ли имевшиеся у вас представления о проблемах города с реальностью?

— Совпали процентов на 95. Я и раньше, по своей предыдущей работе замминистра строительства Челябинской области — прим. ред) был знаком с Копейском. О местных проблемах знал, они понятны. Уже была определенная точка зрения на механику решения вопросов. Сейчас, конечно, у меня значительно более глубокое погружение, до каждой запятой. Из позитива — есть понимание, что ворох накопившихся в городе проблем решаем. И даже задачи, казавшиеся невозможными, сейчас обретают контуры будущего решения. Повторюсь, местная проблематика настолько понятна, системна и проста, что на самом деле нужно просто решать эти проблемы на постоянной, системной же основе. Возьмем самую актуальное — водоснабжение и канализование. Степень износа сетей предельно высокая. По сути, они качественно не ремонтировались с 1950-х годов, с момента постройки. При этом учтите, что площадь города — порядка 236 квадратных километров, четыре поселка в административном делении, а если брать по названиям — то их и вовсе получается 36, каждый — на удалении друг от друга. В итоге — большая протяженность всех сетей, серьезная разбросанность: центр, Вахрушево, Старокамышинск... Конечно, сети быстро приходят в негодность. Плюс — неправильная градостроительная политика, когда в центре города строятся многоэтажки при невыполнении техусловий подключения к сетям. А это — дополнительная на них нагрузка. С 2007 по 2018 год разрешения на строительство регулярно и в большом количестве выдавались, дома строились, но техусловия не выполнялись. В итоге — дефицит воды. Замкнутый круг! Добавлю, что в последние годы сети долго не реконструировались, поскольку находились в конкурсной массе при процедуре банкротства нашего МУП «Водоканал».

— А другие проблемы?

— Например, содержание улично-дорожной сети. Внимание ему не уделялось долгие годы. Разве могут 430 километров городских дорог содержаться менее чем на 100 миллионов рублей в год? Невозможно! Отсюда и некачественный ремонт, и гололёд, и отсутствие уборки снега, и нечищеные тротуары... Все вместе это дает негатив населения, и негатив абсолютно понятный и правильный. Перечислять проблемы можно долго: отсутствие спортивных объектов, дефицит мест в детских садах, в школах. В садиках — очередь порядка 900 детей, в школах — порядка трех тысяч мест была очередь полтора года назад. Сейчас меньше — строимся.





Город ежедневной миграции

— При всех проблемах Копейск — единственный из крупных городов Челябинской области, в котором заметно растет население.

— А это как раз естественно. Мы же под боком у миллионного мегаполиса. По разным оценкам, от 27 тысяч человек и больше каждое утро ездят в Челябинск и возвращаются вечером назад. Растем за счет того, что в Копейске жилье пусть не намного, но дешевле. Многие используют наш город просто как место для жилья. Приехали откуда-то, живут в Копейске, потом перебираются в Челябинск... или остаются в Копейке. За счет этого притока численность населения как минимум стабильна.

— Но этот приток для города остается, по идее, экономически бесполезен. Ведь налоги эти копейчане платят по месту работы, в Челябинске.

— Совершенно верно. И это стратегическая проблема. Нужно эту часть горожан экономически «вернуть», закрепить в Копейске. Впрочем, это мы уже говорим о стратегическом развитии города. А развивать его трудно! Копейск — это закрытые шахты, отработанные территории, отвалы и так далее. Эти территории использовать для развития города попросту нельзя.

— А что насчет достоинств, плюсов Копейска?

— Их, на самом деле, хватает. И близость к Челябинску, и, скажем, спортивный потенциал. В Копейске много талантливых спортсменов: есть отличные боксеры, хороший детский хоккей, серьезно развит велоспорт — есть и чемпионы России, и вообще школа достаточно известная в мире. При этом у нас уникальная ситуация: в городе практически отсутствуют современные спортивные сооружения.

— Может, велосипедисты хорошие, потому что автобусы плохие?

— Да, не бывает худа без добра (смеется). При этом, повторюсь, серьезных сооружений нет, одна из наших задач — построить их. В кратчайшие сроки. Если же говорить об экономике города, то в Копейске есть великолепный машиностроительный завод, известный, наверное, на полмира своими проходческим оборудованием и машинами, есть оборонные предприятия, прежде всего завод «Пластмасс», есть другие, по нашим меркам крупные предприятия — «Интерпак», «Союзполимер», птицефабрика, «Сигма». Производства хватает.

— Малый бизнес есть?

— Зарегистрировано порядка четырех тысяч юридических лиц. Есть небольшие производства — швейные, мебельные, есть общепит, торговля. В общем, все как у всех. Наша основная задача в экономике — наращивать число рабочих мест в городе. Значит, должны появляться все новые предприятия, производства. Для этого отведены пространства под инвестиционные площадки, и они развиваются. Кроме того, наша сильная сторона, сложившаяся, впрочем, из-за негатива в прошлом — большие площади, оставшиеся от шахт. Не территория выработки, где ничего нельзя строить, а инженерная инфраструктура, которая была подведена к ним. При правильном позиционировании бизнес с удовольствием идет на подготовленные территории. Например, в Потанино успешно работает кирпичный завод. Есть технопарк «Композит». В конце концов, есть прекрасная промплощадка в Вахрушево...

—Да ладно?! В Вахрушево до сих пор нет центральной канализации, как там можно организовать «прекрасную промплощадку»?

— (эмоционально) Секундочку! Уже разработан проект, стройка начнется в этом году. Когда именно закончим — будет зависеть от нескольких факторов. Предварительная цена проекта — порядка 300 миллионов рублей. К концу 2022 года поселок Вахрушево наконец получит то, что должен был получить, по-хорошему, еще лет 70 назад. Знаете, я еще по министерству помню: все кричали про Вахрушево и канализацию, но никто ничего не делал. Удивлялся: ну сдвиньтесь хотя бы с места! Куча федеральных программ, хоть бы попробовали поучаствовать! При этом у Вахрушево очень удачное географическое расположение: и Транссиб рядом, и федеральная трасса, и около 4,3 тысячи жителей, которых можно и нужно трудоустроить. Готовая площадка под инвестора! Электричество, газ — все есть. Канализации — да, не было. Но скоро будет.

— А еще Копейск всегда считался шахтерским городом.

— Это окончательно в прошлом. Сейчас на территории города нет ни одной функционирующей шахты, они закрыты еще в 2000-х годах. А вот что осталось с той поры — менталитет шахтеров, склад характера. Копейчане — люди очень целеустремленные, они если что-то решили — то будут добиваться своего, несмотря ни на что. Я вижу в этом позитив.

— Но и сложности для власти тоже есть.

— Всегда ведь можно эту особенность направить в мирное русло.

Шахтерское наследие

— В наследство от шахтерского прошлого Копейску достался не только менталитет, но и отработанные территории вокруг шахт. Например, провал у машзавода — еще одна проблема, которую вы вряд ли решите самостоятельно. Еще Дмитрий Медведев, будучи премьером, дважды подписывал постановление о выделении денег на ликвидацию этого разреза. Но воз и ныне там. А ведь история угрожающая, разрез уже, по сути, на территории машзавода.

— Этот разрез угрожает не только машзаводу, но всему городскому округу. Пока обвалов нет, и ситуация не критическая, но очень близка к таковой. Грань тонкая, мы на ней балансируем. Завод кое-какие мероприятия проводит по укреплению бортов провала. Кстати, еще в декабре 2019 года министерство энергетики России заказывало научную работу по нашим провалам и разрезам. Но к оговоренному сроку (конец прошлого года) мы результатов не получили из-за пандемии.

— А что с другими шахтами?

— Два года мы откачивали воду из бывшей шахты «Красная Горнячка», выкачали порядка 1,2 миллиона кубометров воды. Это уже какой-то понятный результат: если в 2018 году частный сектор очень сильно подтапливало, то в 2020 году жалоб уже почти не было. В стволе шахты уровень воды упал на 3,5 метра, общий уровень снизился на полметра. Это очень серьезно. Но, понижая уровень в «Красной Горнячке», мы искусственно осушаем озеро Курочкино. И это еще одна наша глобальная проблема: это озеро уже на минимальной отметке! И, вероятно, мы в итоге его потеряем.

— Содержимое Курочкина еще пару лет назад сложно было назвать водой. Там, скорее, какая-то субстанция...

— Да. Но что такое Курочкино? Это остатки шламоотвалов. Пока была обогатительная фабрика, шлам постоянно шел, воду отдавали, было озеро. Фабрика ликвидирована, естественного притока воды нет — и озеро начало сохнуть. Так что озера Курочкино, видимо, в будущем не будет.... Но все равно нам необходимо заниматься водопонижением. И — опять проблема: осушение Курочкино, в свою очередь, приведет к эндогенным пожарам на шламоотвалах. Замкнутый круг! Технически решение понятно: так называемый глиняный замок. В декабре 2019 года мы проверили эту технологию на одном гектаре, она работает. Но общая площадь шламоотвалов порядка 55 гектаров. На то, чтобы обезопаситься от возгораний, надо потратить, по предварительной оценке, 200 миллионов рублей. Вдобавок земля-то это федеральная, особых прав заняться шламоотвалами у муниципалитета просто нет. Еще один вопрос — подработанные территории. К сожалению, мы не можем вовлечь их в оборот, потому что это просто опасно. Но еще хуже то, что с уходом ЧУКа (Челябинская угольная компания, в прошлом занималась добычей угля в Копейске и Коркино, принадлежала зампреду Законодательного собрания Челябинской области, одному из богатейших людей региона Константину Струкову — прим. редакции) куда-то пропали все архивы. То есть мы сегодня не понимаем даже, как именно под землей идут шахты, выработки.

— Но есть же изначальная, базовая проектная документация, схемы какие-то!

— Мы четко понимаем лишь где проходят общие границы. Но конкретизировать, детализировать информацию не можем.

— Неизвестно, где документы. Но ведь известно, где Константин Иванович Струков!

— Архивы искали и мы, и специалисты минэнерго РФ. Запрашивали в ЧУКе. Нет документов. Вот очень большая просьба к Константину Ивановичу передать в администрацию Копейского городского округа хоть какие-то материалы! Это, в том числе, вопрос безопасности жителей.





«Мокрое дело» Копейска

— Перечисляя проблемы города, вы в первую очередь назвали водоснабжение. В Копейске была долгая, сложная, мутная история с местным водоканалом. Он ведь был в частных руках. Почему с этим такие проблемы?

— Все водоснабжение Копейска идет из Челябинска, от МУП ПОВВ. Шершневское водохранилище — единственный источник водоснабжения и для Челябинска, и для Копейска, и для Коркино с Еманжелинском. Что до нашей истории, то решение передать систему водоснабжения, по сути, в частные руки, было принято властями города еще в 2000-х годах.

— Вы говорите про частные руки Николая Ивановича Сединкина...

— Ну... Давайте так — гипотетически... Но в итоге-то заложниками ситуации оказались жители, которые не получали нормальной услуги! Город отдал в аренду частному лицу городские сети водоснабжения. При этом в те времена воду закупали у МУП ПОВВ по 5 рублей за кубометр, а продавали населению по... Сейчас тариф — 38 рублей за кубометр. И при этом город все эти годы еще и ремонтировал сети водоснабжения за свой счет. Правда, ремонтом это назвать сложно: скорее, латание дыр. С момента передачи сетей в частные руки ими никто всерьез не занимался. Забивали «чопики». Сейчас, когда раскапываем эти трубы — там живого места нет, все в заплатах. Решили вернуть всё в МУП. Вернули... и на муниципалитет же повесили долги. Уникальная ситуация! И мы сейчас ничего не можем сделать, потому что соответствующее решение суда вступило в силу. Естественно, что сегодня, взяв сети, мы должны их ремонтировать, реконструировать. Но муниципалитет в одиночку это просто не вытянет финансово.

— Какова цена вопроса?

— Очистные сооружения, если все решать глобально — миллиардов пять, сетевое хозяйство — около двух миллиардов магистральные и столько же — разводящие. Всего «на круг» по минимуму около 10 миллиардов рублей.

— А какова величина бюджета Копейска?

— Сейчас — 5,4 миллиарда рублей. Хотя еще в 2018 году был 3,6 миллиарда.

— То есть нормального водоснабжения Копейску не ждать?

— Я вижу два варианта выхода из ситуации. Первый: участие в федеральных и областных программах. Но это тоже не безграничный ресурс. По той же программе «Чистая вода» на всю область выделяется всего чуть больше 470 миллионов. Второй вариант — концессия. Но где найти инвестора, который согласится это все взять? Мы проводили переговоры с Росводоканалом буквально в начале января. Они рассматривают предложение. Но они и Челябинск рассматривают аж с 2013 года. Да и отдать в концессию нашу систему водоснабжения пока невозможно юридически: те же сети не оформлены, они даже не состоят на кадастровом учете. Но готовиться к возможной концессии все равно надо. При этом в любой концессии главный вопрос — цена, то есть тариф. То есть чем больше мы сможем сделать сейчас в рамках бюджетных мероприятий по ремонту сетей, тем ниже потом будет стоимость воды для жителей. Хотя... У нас ведь некоторые любят еще и хулиганить. Сплошь и рядом солидные, дома стоят с незаконными врезками в водовод и канализацию.

— К проблеме водоснабжения еще примыкает дурно пахнущая история в поселке Кадровик, где недавно произошла авария на канализационном коллекторе.

— Да уж, примыкает! Кадровик — проблема старая, она логично произошла из жизнедеятельности наших же жителей. По огородам идет труба канализации, и им иногда лень выбрасывать мусор на официальную свалку. Проще люк открыть и туда кинуть. В итоге забили наглухо коллектор диаметром в 1000 миллиметров! Пришлось только что образованному МУПу «Копейские сети водоснабжения и водоотведения» срочно выбивать через депутатов 10 миллионов рублей на ремонтные работы. А чтобы получить эти деньги — пригласить депутатов, показать им забитый коллектор. И показать: коллеги, вы сейчас голосуете против населения.

— И как? Подействовало?

— Ну, понюхали депутаты — и на следующий же день приняли решение.

— Создается впечатление, что в Копейске все политические и значительная часть экономических «плясок» идут именно вокруг «коммуналки» — воды, канализации.

— А это не впечатление, это реальность. «Коммуналкой» спекулируют все подряд. Это даже не «живые деньги», это хроническая нехватка услуг для населения. Дефицит элементарных вещей, которые не выполнялись много лет. Я говорю не только о водоснабжении. Тот же отлов безнадзорных животных, которого, по факту, нет. Уличное освещение, парки, скверы — в городе погулять негде, потому что когда-то разогнали управление благоустройства. Как в таком большом городе отказались от уборки территории? Простейшие вещи, которые вроде бы и не замечаешь — а их в Копейске почему-то нет. А из этих каждодневных мелочей и складывается негатив. Который выражается, в том числе, и на выборах. И есть те, кто на этом спекулирует, а есть те, кто пытается решить проблемы. Но спекулировать-то легче. Причем не вникая в суть проблемы. От этих проблем нам пока никуда не деться. Вопрос в другом — нужно работать системно.

Как Копейск с катком прокатили

— Кстати, о системной работе. Почему в Копейске так много скандалов, связанных со стройками? Вы же сами пришли сюда из Минстроя! Тот же каток хоккейной школы...

— Детей без катка точно не оставим. Но история там действительно интересная. В конце 2019 года областное министерство спорта выделило 10 миллионов рублей для приобретения и монтажа оборудования для катка. Подчеркну: модуль проходил именно как приобретение и монтаж оборудования, а не объект капитального строительства! Проводим торги — первый подрядчик расторг контракт: мол, конец года, я не успеваю. Проводим следующие торги. Появляется подрядчик из Петербурга. Проплачиваем аванс — подрядчик пропадает. Хорошо, что подстраховались банковской гарантией. Вернули деньги. Уже думаем — место что ли несчастливое? Находим третьего подрядчика. Он начинает работы. Но тут приходит пандемия, начинают скакать цены. А основные затраты в этом объекте — это металл для каркаса. И вот третий подрядчик заявляет: мне нужно еще столько же денег, тогда я закончу каток. Как так? Контракт же подписан! Но поскольку подрядчик отказался работать наотрез, мы были вынуждены расторгнуть контракт в одностороннем порядке.

— Там же еще скандал был с количеством арок под тент катка?

— Да. Нам нужен был модуль определенной высоты, с определенным шагом конструкции. И вдруг мы видим, что высота сооружения увеличена на два метра. Соответственно меняется и шаг, растет количество арок. И это при том, что работы должно было контролировать МУ «Спортсооружения», оно содержит все наши спортивные объекты.

— То есть вы не проконтролировали своих контролеров.

— По сути — да. Когда мы начали смотреть, то, конечно, разобрались. Но было поздно. В итоге на сегодня не смонтировано три пролета из пятнадцати. Хотя должно было их быть всего как раз 12... Уголовного дела пока нет, но заявления мы, конечно, подали во все органы, куда только можно. Возможно, будет возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», самостоятельное изменение условий контракта. Хотя мое личное мнение — тут имеет место банальная некомпетентность подрядчика. Но это наша обязанность. Деньги-то нужно вернуть. Сейчас и КСП, и прокуратура провели проверку. В любом случае мы будем завершать этот объект. И без катка спортшколу не оставим.

Квадратные метры для спутника Челябинска

— Копейск ведь всегда был лидером региона по объемам ветхо-аварийного жилья. Здесь даже старые «мазанки» постройки 1910-х годов сохранились.

— На начало 2019 года объем ветхо-аварийного жилья в Челябинской области составлял порядка 150 тысяч квадратных метров. У нас — около 67 тысяч «квадратов». Но это только дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. По факту, конечно, в разы больше.

— Строите?

— Сейчас мы нарастили строительство. Если в прошлом в сумме по всем программам переселения из ветхо-аварийного жилья мы осваивали за год дай бог до 100 миллионов рублей, то на 2020-й это уже далеко за 400 миллионов. Если раньше получалось выкупать 3000 квадратных метров в квартирах, то сегодня — 12 тысяч «квадратов». Для сравнения, в 2019 году общей сложности в Копейске ввели в строй 57 тысяч «квадратов» жилья. В 2020 году — 34 тысячи, тут опять-таки помешала пандемия. И в любом случае строительство по программам переселения — локомотив всего нашего стройкомплекса, всей отрасли в городе. Это хорошо еще и потому, что стройка всегда привлекает дополнительные деньги, сопутствующие производства, рабочую силу, многое другое. Надо именно строить новое жилье. Покупать на вторичном рынке... лично я не сторонник. Ведь в этом случае мы не обновляем жилой фонд, а просто перевозим людей из точки «А» в точку «Б». Это не дает никакого эффекта, ни экономического, ни социального.

— Люди нормально идут на переселение?

— С удовольствием! Многие настолько исстрадались, измучились, что вопросов просто никаких не возникает.

— А планы? Вот сейчас — 400 миллионов в год осваиваете. Что дальше?

— Все зависит от количества подготовленных к застройке земельных участков. Что возвращает нас к проблеме подработанных земель. Между ними мало гарантированно безопасной территории. Но мы поставили себе планку: если по деньгам, то надо по жилью осваивать миллионов 600 в год, если в «квадратах» — ежегодно готовить участки хотя бы на 20 тысяч метров.





Трамвай не для Копейска

— Копейск с его разбросанными на солидной территории поселками и постоянной миграцией в Челябинск и обратно остро нуждается в налаженной транспортной схеме. Какова емкость рынка пассажирского транспорта в Копейска?

— Порядка 30 тысяч пассажиров в сутки перемещается внутри города. Это около 30 автобусов. Добавим уже упомянутый пассажиропоток в Челябинск. Но тут точно сказать не могу, с частными перевозчиками обратная связь неоднозначная.

— Упорядочить транспортную систему пытались многие. Даже ходили слухи, что в город планирует зайти с концессией мощный холдинг «Синара».

— Не подтверждаю такую информацию. Какие-то попытки «Синара» делала, но конкретных предложений мы так и не услышали. Более того, сейчас же в процессе создания находится новая транспортная агломерация — Челябинск — Копейск — Сосновский район. Надеюсь, что сроки этого проекта областное министерство транспорта сдвигать не будет.

— Вам на руку передача полномочий по общественному транспорту из городов в область?

— Возможно, тут появятся плюсы для жителей. Единый проездной, какая-то экономия средств... Но для городской власти, конечно, будет и определенный минус: чем крупнее система, тем она менее управляема. А мы, в свою очередь, просто теряем возможность управления транспортными потоками в городе. Но если транспортная агломерация вообще будет действительно реализована — это будет правильно.

— В управляемость общественного транспорта на городском уровне не очень верится: была ведь у вас неприятная история с автовокзалом.

—Здание автовокзала в свое время продали и устроили в нем торговый комплекс. В муниципальной собственности осталась площадка, на которой и разворачиваются автобусы. И пошла масса жалоб от населения: за площадкой никто не ухаживает, там мусор, ямы. Я задал вопрос нашему МУПу, Копейскому автотранспортному предприятию: почему не ремонтируете, не убираете? Ответ: а нам не платят частные перевозчики! То есть по договору маршрутчики должны за пользование площадкой платить МУПу в общей сложности 3,6 миллиона рублей в год. Но в МУПе просто никто не спрашивал с перевозчиков эти деньги! Сменили директора. Теперь платят. С перевозчиками, работающими внутри города, уже договорились, буквально на днях к ним присоединились межмуниципальные. Так что порядок на автовокзале наведем.

— Когда-то между Челябинском и Копейском ходил трамвай.

— Мы рассматривали вопрос о восстановлении трамвайного сообщения. Но это, во-первых, слишком дорого, во-вторых, неизбежны проблемы из-за слишком густой застройки этого направления. Зато мы проработали возможность запуска пригородного поезда — до Челябинска и дальше. С РЖД уже договорились, хотя нас пока притормозила пандемия. Но вот трамваев в недавно принятом новом генплане Копейска нет.

— Для меня сюрприз, что есть сам генплан! Да еще и новый...

— Он утвержден в конце 2020 года. Это, собственно, была задача номер один: понимать, куда мы ведем город, как мы собираемся развивать хозяйство, транспорт, экономику. Генплан рассчитан на 20 лет, но он, конечно, подлежит постоянной корректировке.

— И что по плану будет с Копейском в 2040 году? Скажем, сколько людей будет в нем жить?

— Будут! Как минимум — столько же, сколько и сегодня. И лучше, чем сегодня.