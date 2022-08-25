Анатолий Литовченко утвержден в должности руководителя челябинского и курганского Россельхознадзора

Бывший депутат Госдумы исполнял обязанности начальника контрольного ведомства с осени 2021 года

Анатолий Литовченко, в прошлом глава Увельского района и депутат Госдумы от Коркинского района, назначен на должность руководителя управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. Информацию о соответствующем приказе Минсельхоза РФ Первому областному информагентству подтвердили в пресс-службе надзорного ведомства.

«23 августа 2022 года приказом исполняющего обязанности министра сельского хозяйства РФ Максима Увайдова Анатолий Григорьевич Литовченко назначен на должность руководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Челябинской и Курганской областям», — сообщили в пресс-службе челябинского управления Россельхознадзора.

Напомним, врио руководителя уральского ведомства Анатолий Литовченко стал 29 октября 2021 года. До этого в 1996—2015 годах пять раз избирался главой Увельского района, возглавлял Совет муниципальных образований Челябинской области. В 2016—2021 годах был депутатом Государственной думы РФ.