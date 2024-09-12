Алексею Текслеру вручили удостоверение об избрании губернатором Челябинской области

Глава региона поблагодарил южноуральцев за высокую гражданскую сознательность

В четверг, 12 сентября, на заседании избирательной комиссии Челябинской области Алексею Текслеру вручили удостоверение об избрании на должность губернатора.

Глава региона поблагодарил организаторов выборов, наблюдателей и правоохранительные органы за безукоризненное проведение кампании.

«Год выдался достаточно напряженный. Весной состоялись президентские выборы, сейчас — губернаторские. Прошло большое количество муниципальных кампаний. Я считаю, что областной избирком, все территориальные и участковые комиссии отработали хорошо. Выборы были организованы на достойном уровне. Хотел также высказать слова благодарности нашим правоохранительным органам, всем, кто отвечал за безопасность проведения выборов. Также слова благодарности наблюдателям. Считаю, что был обеспечен процесс открытости и прозрачности выборов», — сказал Алексей Текслер.

Он также высказал признательность южноуральцам за высокую гражданскую активность.

«Явка на выборах составила 49 процентов — значительно выше, чем пять лет назад. Наши жители проявили активность. Я хочу сказать слова благодарности всем за поддержку. Дальше будем развивать наш любимый регион», — обратился Алексей Текслер.

При этом губернатор призвал избирком не расслабляться, поскольку «впереди достаточно напряженные годы»: в 2025‑м пройдут выборы депутатов Законодательного собрания региона, в 2026-м запланированы выборы депутатов Государственной думы.

«Все, кто участвуют в процессе выборов, будут задействованы. Евгений Викторович (Голицын), вам как руководителю нужно будет все вопросы держать на контроле: подготовку, организацию, прохождение различных образовательных мероприятий, связанных с повышением квалификации и совершенствованием избирательного процесса», — заметил Алексей Текслер.

Напомним, ранее ИА «Первое областное» сообщало, какие муниципалитеты показали самую высокую электоральную активность на прошедших выборах.