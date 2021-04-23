Вместе с ребятами глава региона помог привести в порядок пришкольный участок, убрать прошлогоднюю листву и траву, покрасить школьное крыльцо и разнести землю по клумбам.
«Молодежь лучше меня всё знает и понимает. Никакого сомнения быть не может, это не вопрос примера, это вопрос команды Челябинской области. Делаем регион и город чистым — это, по-моему, замечательная идея и это надо делать именно в таком духе», — прокомментировал Алексей Текслер свое участие в субботнике.
Губернатор вспомнил, как в детстве все школьники участвовали в субботниках на пришкольном участке. Этой традиции много лет, и она продолжается новым поколением детей.
«Вообще, в чистоте жить — это правильно», — сказал Алексей Текслер.
Сегодня на субботники также вышли мэр Магнитогорска Сергей Бердников и глава Златоуста Максим Пекарский.