Алексей Тесклер: «В чистоте жить — это правильно»

Губернатор принял участие в субботнике в родной челябинской школе

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в субботнике в родной школе № 92 в Металлургическом районе Челябинска.

Вместе с ребятами глава региона помог привести в порядок пришкольный участок, убрать прошлогоднюю листву и траву, покрасить школьное крыльцо и разнести землю по клумбам.

«Молодежь лучше меня всё знает и понимает. Никакого сомнения быть не может, это не вопрос примера, это вопрос команды Челябинской области. Делаем регион и город чистым — это, по-моему, замечательная идея и это надо делать именно в таком духе», — прокомментировал Алексей Текслер свое участие в субботнике.

Губернатор вспомнил, как в детстве все школьники участвовали в субботниках на пришкольном участке. Этой традиции много лет, и она продолжается новым поколением детей.

«Вообще, в чистоте жить — это правильно», — сказал Алексей Текслер.

Сегодня на субботники также вышли мэр Магнитогорска Сергей Бердников и глава Златоуста Максим Пекарский.