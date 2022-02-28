Алексей Текслер запретил южноуральским чиновникам уходить в отпуск

Поручение будет действовать до особого распоряжения

Алексей Текслер поставил задачу отменить отпуска руководящего состава органов исполнительной власти, Законодательного собрания, глав муниципалитетов до особого распоряжения. Об этом глава региона заявил в понедельник, 28 февраля, во время аппаратного совещания.

«Коллеги, необходимо отменить отпуска по руководящему составу органов исполнительной власти, Заксобрания и, конечно, глав муниципалитетов до особого распоряжения»,— сообщил Алексей Текслер.

Губернатор также потребовал повышенного внимания к южноуральцам и сплоченности в работе.

Экономическому блоку регионального правительства Алексей Текслер поручил провести мониторинг работы системообразующих предприятий и разработать меры поддержки малого и среднего бизнеса. Особое внимание необходимо уделить сохранению занятости. Для обеспечения продовольственной безопасности в Челябинской области будут постоянно будут проверять запасы продуктов и следить за ценами.

