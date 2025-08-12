Алексей Текслер занял 1‑е место по упоминаемости среди губернаторов Урала

В исследовании собрали данные по телеграм-каналам в УФО



Губернатор Челябинской области Алексей Текслер стал лидером по упоминанию среди губернаторов в русскоязычных телеграм-каналах по Уралу, заняв 1‑е место в этом рейтинге.

Результаты были озвучены в исследовании аналитического центра «Г.У.Р.У.» «Индекс Telegram. Рейтинг эффективности публичных политиков через призму Telegram. Август 2025». При исследовании использовали данные нейросети, фиксирующей публикации с упоминанием губернаторов в «Телеграме».

Алексей Текслер получил 22 617 упоминаний, что обеспечило ему значительный успех и внимание к его деятельности. Основным фактором этого роста стали рабочий визит президента Владимира Путина в Челябинскую область и поддержка ряда предложений губернатора, включая строительство нового аэропорта в Магнитогорске. Кроме того, губернатор активно участвовал в международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге, где представил стенд региона премьер-министру Михаилу Мишустину.

На данный момент количество подписчиков в телеграм-канале Алексея Текслера составляет 24 265.