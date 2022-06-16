Алексей Текслер заключит с ГТЛК соглашение о развитии логистики в Челябинской области

Документ будет подписан на Петербургском международном экономическом форуме

На Петербургском экономическом форуме 16 июня будет подписано соглашение между Челябинской областью и АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК). Как сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе губернатора Челябинской области, речь идет о совместной работе по развитию транспортно-логистического комплекса «Южноуральский» и особой экономической зоны промышленно-производственного типа (ОЭЗ ППТ) на его базе.



Предполагается, что особая экономическая зона «Южноуральская» будет находиться под управлением одного из подразделений ГТЛК, ООО «Сухой порт Южноуральский». Транспортно-логистический комплекс должен обеспечить прием грузов из центральных регионов Китая и распределение их по конечным получателям.

Как сообщало Первое областное информагентство, в апреле 2022 года губернатор Алексей Текслер и генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих побывали с рабочим визитом на территории ТЛК «Южноуральский». Тогда же была достигнута предварительная договоренность о сотрудничестве. Создание в Челябинской области мощного транспортного хаба должно помочь решить сразу несколько задач: разгрузить транспортную систему Дальнего Востока, обеспечить бесперебойный поток грузов через Казахстан. Последнее особенно актуально в условиях объявленных Западом санкций.

«Транспортно-логистический комплекс „Южноуральский“, соглашение о развитии которого подписывают на Петербургском форуме Алексей Текслер и Евгений Дитрих, — пример транспортного хаба нового типа. Должно улучшиться железнодорожное сообщение с Китаем, возрасти скорость перевозок. Но главное — логистика на Урале должна измениться качественно. Прежде всего для таких соглашений — крупных детальных проектов, обусловленных национальными интересами и значительной выгодой, — и работает ПМЭФ», — комментирует руководитель Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов.

Что касается особой экономической зоны, то предполагается, что ее резиденты будут иметь определенные налоговые льготы. На базе ТЛК будут размещены сборочные производства, склады, ремонтные мощности. Из Челябинской области за рубеж пойдет «фирменная» продукция Южного Урала: трубы, металл, продукция машиностроительной и аграрной отраслей. Алексей Текслер ранее отмечал, что правильно просчитанная логистика поможет избежать порожнего прогона подвижного состава.