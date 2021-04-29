Алексей Текслер выступит перед депутатами ЗСО Южного Урала 25 мая

Главной темой обращения главы региона станет стратегия развития Челябинской области

25 мая губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступит перед депутатами Законодательного собрания, сообщает пресс-служба главы региона. В своем обращении он подведет итоги работы за 2020 год и, главное, расскажет о стратегии развития Южного Урала.



Напомним, 21 апреля со своим посланием к Федеральному собранию выступил президент России Владимир Путин. В его выступлении были использованы инициативы, разработанные Алексеем Текслером как руководителем рабочей группы Госсовета «Экономика и финансы». В их числе — поддержка финансового состояния регионов, в том числе реструктуризация кредитов и механизмы для развития инфраструктуры. Кроме того, президент сообщил о планах по встраиванию недостроенного челябинского метрополитена в новую транспортную схему. Позже губернатор подтвердил, что работа в этом направлении уже начата.

Детали обращения губернатора к Законодательному собранию пока не озвучиваются. Однако, как сообщил Первому областному информагентству председатель ЗСО Владимир Мякуш, профильные комитеты регионального парламента уже работают над созданием новых областных законов, соответствующих тезисам президентского послания.