25 мая губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступит перед депутатами Законодательного собрания, сообщает пресс-служба главы региона. В своем обращении он подведет итоги работы за 2020 год и, главное, расскажет о стратегии развития Южного Урала.
Напомним, 21 апреля со своим посланием к Федеральному собранию выступил президент России Владимир Путин. В его выступлении были использованы инициативы, разработанные Алексеем Текслером как руководителем рабочей группы Госсовета «Экономика и финансы». В их числе — поддержка финансового состояния регионов, в том числе реструктуризация кредитов и механизмы для развития инфраструктуры. Кроме того, президент сообщил о планах по встраиванию недостроенного челябинского метрополитена в новую транспортную схему. Позже губернатор подтвердил, что работа в этом направлении уже начата.
Детали обращения губернатора к Законодательному собранию пока не озвучиваются. Однако, как сообщил Первому областному информагентству председатель ЗСО Владимир Мякуш, профильные комитеты регионального парламента уже работают над созданием новых областных законов, соответствующих тезисам президентского послания.