Алексей Текслер выступил перед руководителями ячеек «Единой России» трех регионов

Стартовал форум секретарей местных отделений Уральского межрегионального координационного совета ЕР

Руководители местных ячеек Челябинского, Курганского и Свердловского региональных отделений партии «Единая Россия» собрались сегодня в Челябинске на форум секретарей местных отделений. Как руководитель областного отделения ЕР, на мероприятии выступил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, сообщает пресс-служба главы региона.



На форум секретарей местных отделений Уральского межрегионального координационного совета (МКС) «Единой России» прибыли полпред президента РФ в УрФО, член Бюро Высшего совета партии Владимир Якушев, заместитель секретаря Генсовета партии, сенатор Сергей Перминов, руководитель Уральского МКС партии Иван Квитка, главы муниципалитетов Урала.

Выступая перед единороссами, Алексей Текслер особо остановился на необходимости эффективного межрегионального взаимодействия. По мнению губернатора, именно в этом залог устойчивого развития государства.

«Необходимо выстраивать связи не только на уровне руководящих региональных подразделений, но и на местном уровне. Огромный пласт партийной работы ведется именно на местах. От деятельности секретарей местных отделений во многом зависят настроение избирателей и результаты выборов, эффективность реализации партийных и национальных проектов, поддержка военнослужащих и их семей. Этот форум — хорошая возможность обменяться опытом партийной и административной работы», — считает Алексей Текслер.

Губернатор рассказал, что взаимодействие в регионах УрФО активно развивается по всем направлениям, в том числе в отраслях оборонно-промышленного комплекса, сельского хозяйства, дорожного строительства, экологии, здравоохранения, образования.

«Важно, что мы укрепляем сотрудничество между регионами на партийном уровне. Сейчас рубежное время, когда решается будущее нашей страны. С самого начала спецоперации организовали совместный штаб партии „Единая Россия“, „Молодой Гвардии“ и движения „Мы вместе“. Мы объединяем, по сути, все наши некоммерческие социально ориентированные организации, которые занимаются тематикой СВО. Во всех наших регионах действуют отделения фонда „Защитники Отечества“», — напомнил Алексей Текслер.

Губернатор также напомнил о создании на Урале университетских кампусов мирового уровня — эта задача была поставлена президентом РФ в рамках нацпроекта «Наука и университеты». Активно также развиваются промышленность, средний и малый бизнес.

«У нас уникальный федеральный округ: это и внутренний рынок, и обширная промышленная база. Все, что делают в Челябинске, Екатеринбурге, Кургане, Тюмени, может заменить иностранных поставщиков. Для нас это колоссальная возможность. Необходимо объединять усилия», — подчеркнул глава региона.

Наконец, губернатор, как секретарь реготделения партии, напомнил о политических задачах ЕР, ведь уже весной 2024 года пройдут выборы президента Российской Федерации.

«Необходимо обеспечить легитимность выборов, не допустить провокаций со стороны недружественных государств. У себя в регионе мы активно обновляем состав избирательных комиссий, обеспечиваем участки необходимым современным оборудованием, развиваем систему дистанционного электронного голосования. В этой работе нужно быть ближе к людям, давать обратную связь и в личном контакте, и применяя современные средства коммуникации. А самое главное — показывать результат нашей работы», — пояснил Алексей Текслер.