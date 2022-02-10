Алексей Текслер выступил на коллегии прокуратуры Челябинской области

Губернатор рассказал заместителю Генпрокурора о совместной работе по помощи предпринимателям и детям‑сиротам

Прокуратура Челябинской области подвела итоги работы в 2021 году на традиционной коллегии. В заседании в режиме ВКС приняли участие заместитель Генерального прокурора РФ Сергей Зайцев, руководитель регионального органа Карен Габриелян и губернатор Алексей Текслер, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе правительства региона.



Текслер отметил работу надзорного органа по обеспечению безопасности жизни южноуральцев: прокуратура контролирует вопросы ЖКХ, расследует происшествия, связанные с гибелью людей, особенно детей, при пожарах или на воде. Вместе с областными властями надзорный орган контролирует антитеррористическую защищенность социальных объектов.

«Под особым контролем должны находиться все вопросы экологического характера, в частности вопросы, связанные с обращением с твердыми коммунальными отходами. Также необходимо продолжить работу по строгому соблюдению промышленными предприятиями природоохранного и экологического законодательства», — подчеркнул Алексей Текслер.

Отдельная тема — поддержка предпринимательства, особенно господдержка пострадавших от пандемии коронавируса отраслей. Прокуратура проверяет исполнение закона при предоставлении бизнесу мер господдержки, ограничивает избыточное давление других контрольных органов на субъектов малого и среднего бизнеса.

«Со своей стороны продолжаю строго спрашивать с руководителей органов исполнительной власти, муниципалитетов за точное исполнение бюджетных обязательств, требую не допускать формирования кредиторской задолженности», — отметил губернатор.

Прокуратура со своей стороны принимает участие в формировании регионального законодательства. Текслер напомнил, что с 1 января 2022 года предусмотрена компенсация расходов за аренду детям-сиротам, которые пока не получили благоустроенное жилье и вынуждены его снимать. На эти цели в бюджете 2022 года предусмотрена рекордная сумма — более миллиарда рублей.

«Это рекордная сумма, притом что речь идет о полномочиях совместного ведения (с федеральным центром). Я продолжаю работу по увеличению и федеральной доли финансирования», — подчеркнул губернатор.

Напомним, ранее в интервью Первому областному информагентству прокурор Челябинской области Карен Габриелян также рассказывал о совместной с региональными и местными властями работе.

«Повышенного внимания требует вопрос соблюдения прав участников долевого строительства многоквартирных домов. Не менее важным направлением остается создание условий для развития предпринимательской деятельности, где серьезной проблемой остается задолженность по исполненным государственным и муниципальным контрактам», — определил основные задачи перед работниками областной прокуратуры заместитель Генпрокурора РФ Сергей Зайцев.