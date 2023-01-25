Алексей Текслер встретился с новым главным налоговиком Челябинской области

Александр Жеребцов исполнял обязанности руководителя ФНС региона с 1 июня 2022 года

Руководство Федеральной налоговой службы России утвердило в должности начальника управления ФНС по Челябинской области советника 2-го ранга государственной гражданской службы Александра Жеребцова. Губернатору Алексею Текслеру нового главного налогового инспектора представила замруководителя ФНС России Светлана Бондарчук, сообщает пресс-служба главы региона.



Напомним, Александр Жеребцов 1 июня 2022 года был назначен и. о. руководителя регионального управления налоговой службы, его предшественник Михаил Бирюк тогда же перешел на аналогичную должность в Ханты-Мансийский автономный округ.

«Надеемся, что работа нашей службы на территории субъекта претерпит только самые лучшие изменения», — заявила Светлана Бондарчук.

Алексей Текслер, ранее уже встречавшийся с Жеребцовым, напомнил, что в статусе исполняющего обязанности начальника УФНС и до этого новый руководитель активно работал над цифровизацией ведомства.

«Считаю это одним из самых важнейших направлений, так как сегодня необходимо быть ближе, понятнее и удобнее людям. Также мы укрепляем материально-техническое обеспечение службы. Строится новое здание для управления, где будет удобно и для сотрудников, и для жителей региона будут созданы современные условия. Это движение в правильном направлении», — уточнил Алексей Текслер.

Также в ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в плане обеспечения стабильности в финансово-бюджетной сфере. По словам Текслера, основная задача ФНС сегодня — обеспечить наполняемость бюджетов. Также стороны обсудили работу с самозанятыми.