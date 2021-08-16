Алексей Текслер встретился с главой «Опоры России»

Губернатор обсудил с руководителем бизнес-сообщества развитие делового и спортивного туризма

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел рабочую встречу с президентом организации «ОПОРА России» Александром Калининым. Глава региона и бизнесмен-общественник обсудили проблемы развития туризма и будущую встречу со строителями, сообщает пресс-служба правительства региона.



По данным пресс-службы, в ходе встречи Текслер и Калинин обсудили различные вопросы, связанные с поддержкой малого предпринимательства в Челябинской области. В частности, одной из перспективных для малого бизнеса сфер должен стать деловой и спортивный туризм.

«Экономические показатели говорят о постепенном восстановлении экономики и бизнеса. Но, несмотря на то что в первом полугодии 2021 года Челябинская область по большинству ключевых показателей социально-экономического развития показала положительную динамику, есть улучшение и на рынке труда, необходимо динамичное развитие малого бизнеса», — заявил Алексей Текслер.

Кроме того, собеседники проговорили возможность встречи губернатора с представителями небольших строительных компаний. Наконец, на осень запланировано традиционное совещание главы региона с бизнес-сообществом Челябинской области.