Алексей Текслер встретился с депутатом Госдумы Михаилом Берулавой

Южно-Уральский государственный аграрный университет получит поддержку на федеральном уровне

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с депутатом Государственной думы Михаилом Берулавой. Главной темой обсуждения стало развитие высшего образования в регионе. Парламентарий — выпускник Южно-Уральского государственного аграрного университета высказал готовность поддержать главный сельскохозяйственный вуз в регионе в любых начинаниях, передает пресс-служба правительства Челябинской области.

Депутат от фракции КПРФ Михаил Берулава представляет в Госдуме Челябинскую и Курганскую области. Он является первым заместителем председателя Комитета по просвещению. Парламентарий окончил Челябинский институт механизации и электрификации сельского хозяйства, работал в управлении народного образования Челябинска.

Алексей Текслер рассказал, как важно развитие аграрного университета для Челябинской области. Вуз — передовая научная база для сельского хозяйства, которое остается одной из приоритетных отраслей в регионе. Михаил Берулава озвучил свои предложения по развитию главного аграрного вуза региона. Он выразил готовность оказать всестороннюю поддержку во всех начинаниях университета.

Губернатор дал поручение проработать предложения совместно с руководством вуза. Также стороны отметили инициативу фракции КПРФ и ветеранских организаций области шире использовать Знамя Победы. Губернатор поддержал такой способ увековечения подвига советского народа в борьбе с фашизмом и признания благодарности потомков поколению Победителей. Согласно федеральному закону копии Знамени Победы можно вывешивать и поднимать на флагштоках в День Победы и другие даты, связанные с историей Великой Отечественной войны.