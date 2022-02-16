Алексей Текслер вручил южноуральцам государственные и региональные награды

Среди лауреатов — врачи, инженеры и промышленники

Алексей Текслер вручил южноуральцам государственные награды Российской Федерации и награды Челябинской области. 25 жителей региона удостоились высокой чести и были по праву награждены медалями и почетными званиями. Церемония вручения состоялась в резиденции губернатора 16 февраля. Среди региональных наград — почетное звание «Заслуженный работник промышленности Челябинской области», сообщает пресс-служба правительства региона.

«В этом зале присутствуют люди разных профессий и поколений. У каждого из вас своя дорога к этой награде. Но всех вас объединяет преданность избранному делу, любовь к Челябинской области, любовь к нашей родине и, конечно, стремление принести пользу людям. По традиции в числе награжденных немало представителей таких базовых для региона отраслей, как металлургия, машиностроение, энергетика. Мне очень приятно, что заслуги наших рабочих, инженеров, ученых, руководителей производств отмечены президентом России. На вас, дорогие земляки, держится экономика области и страны. Спасибо за ваш труд. Уважаемые друзья, от всей души поздравляю всех вас с заслуженными наградами. Вы — гордость нашего региона», — обратился к присутствующим в зале Алексей Текслер.

Инженер-электроник инженерного цеха Челябинского трубопрокатного завода Вячеслав Попов получил из рук губернатора орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. За большой вклад в развитие металлургической промышленности и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены три работника Челябинского трубопрокатного завода, трое — за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу — сотрудники Объединенной сервисной компании. Также медаль ордена получил председатель Контрольно-счетной палаты Челябинской области Алексей Лошкин.

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» главному врачу Областной клинической специализированной психоневрологической больницы № 1 Анатолию Косову.

За заслуги в организации и обеспечении пожарной безопасности на территории Российской Федерации почетное звание «Заслуженный работник пожарной охраны Российской Федерации» получил первый заместитель начальника Противопожарной службы Челябинской области Николай Тиунов.

За заслуги в области энергетики и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации» присвоено мастеру Октябрьского района электрических сетей МРЭСК Урала — Челябэнерго Виктору Серебренникову.

Почетной грамотой президента Российской Федерации наградили Ирину Делягину, руководителя отдела Южно-Уральского многопрофильного колледжа, за большой вклад в обеспечение деятельности образовательных учреждений в период эпидемии коронавирусной инфекции (COVID-19).

Благодарность главы государства вручена семи южноуральцам и коллективу машиностроительного предприятия, еще пять жителей региона поощрены благодарственными письмами президента РФ.

Также Алексей Текслер вручил одну региональную награду — почетное звание «Заслуженный работник промышленности Челябинской области» получил генеральный директор Русского научно-исследовательского института трубной промышленности Игорь Пышминцев.