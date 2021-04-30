Алексей Текслер вручил шести южноуральцам медали и благодарность президента РФ

В правительстве Южного Урала прошло награждение государственными и региональными наградами

30 апреля губернатор Южноо Урала Алексей Текслер провел церемонию награждения южноуральцев наградами Российской федерации и Челябинской области. 30 человек получили медали и благодарности, сообщает пресс-служба главы региона.



«Поздравляю с наступающим праздником, Днем весны и труда. Для вас это праздник вдвойне, потому что сегодня мы вручаем заслуженные государственные и профсоюзные награды. Спасибо вам за ваш труд. У нас всегда высоко ценилась роль человека труда. Тот, кто добился своим мастерством и талантом больших успехов, неизменно пользуется признанием и уважением земляков», — обратился к награждаемым Алексей Текслер.

По данным пресс-службы, шесть человек получили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Четверым объявлена благодарность президента РФ. Звания Заслуженного работника транспорта Российской Федерации удостоен один специалист. Еще шестеро награждены почетными грамотами губернатора, четверым объявлена благодарность главы региона.

Еще девять южноуральцев получили из рук председателя региональной федерации профсоюзов Олега Екимова юбилейные медали, посвященные 30-летию создания этой организации.