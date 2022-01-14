Алексей Текслер вручил почетные грамоты ветеранам органов прокуратуры

В Челябинске состоялось торжественное мероприятие в честь профессионального праздника

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня работника прокуратуры и 300-летия органов прокураторы Российской Федерации, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области. Мероприятие прошло в драматическом театре им. Н. Орлова. Глава региона от своего имени вручил почетные грамоты ветеранам службы.

Губернатор поздравил гостей праздника в профессиональным днем и отметил важность профессии для государства.

«Три века ваша служба была и остается основой законности в нашем государстве, важнейшим звеном всей правоохранительной системы. Все эти годы сотрудники прокуратуры верой и правдой служат закону и порядку, защищают интересы людей, борются с любыми нарушениями правовых норм. Прокурорские работники играют ключевую роль в борьбе с коррупцией, преступностью, отстаивают законность во всех сферах нашей жизни», — сказал Алексей Текслер.

Глава региона отметил совместную слаженную работу по различным направлениям. К примеру, в 2021 году совместными усилиями многих ведомств, в том числе органов прокуратуры, проходила ликвидация последствий пожаров в поселках Джабык и Запасное. Он выразил отдельную благодарность ветеранам органов прокуратуры и вручил почетные грамоты губернатора Челябинской области.

В пресс-службе отмечают, что в органы прокуратуры региона ежегодно поступает порядка 100 тысяч обращений. По итогам прокурорских проверок только в прошлом году было выявлено почти 11 тысяч нарушений закона. Принятые меры реагирования помогли правоохранительным органам раскрыть более 34 тысяч преступлений.