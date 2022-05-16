Алексей Текслер вручил госнаграды 23 южноуральцам

В числе наград — орден, 14 медалей, шесть званий почетных работников разных отраслей

16 мая губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил 23 жителям региона государственные награды, сообщает пресс-служба правительства Южного Урала. Указ о поощрении южноуральцев был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в конце марта.



«За каждой из наград стоит ваш большой профессиональный путь, годы самоотверженного труда, стремление приносить пользу людям, стране и Челябинской области. В этом зале собрались представители самых разных профессий: металлурги, сварщики, машинисты, пожарные, медики, социальные работники, скульпторы, писатели, государственные служащие и депутаты. Каждый из вас сумел найти свое признание, свое место в жизни. Вы и ваши коллективы добились значимых успехов в своем деле. И в немалой степени благодаря вам Челябинская область развивается, становится сильнее», — обратился Алексей Текслер к отмеченным руководством страны южноуральцам.

Как сообщало Первое областное информагентство, по указу президента РФ Владимира Путина орден Почета получил вице-спикер ЗСО Челябинской области Юрий Карликанов. Один житель региона награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, еще 13 человек — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В их числе — вице-губернатор Виктор Мамин и депутат ЗСО Анатолий Брагин.

Еще шести южноуральцам присвоены почетные звания «Заслуженный врач Российской Федерации», «Заслуженный строитель Российской Федерации», «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации», «Заслуженный энергетик Российской Федерации». Почетные грамоты президента РФ получили двое.

Кроме того, губернатор вручил региональные награды: знак отличия «За заслуги перед Челябинской областью», почетные звания «Заслуженный работник культуры и искусства Челябинской области», «Заслуженный работник пожарной охраны Челябинской области» и «Заслуженный работник социальной защиты населения Челябинской области».