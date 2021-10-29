Алексей Текслер вручил 30 южноуральцам государственные награды

Один из отмеченных президентом России пожарных получил награду спустя четыре года после гибели

29 октября в правительстве Челябинской области прошло торжественное вручение южноуральцам государственных и региональных наград. Десять сотрудников промышленных предприятий получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством», восьми присвоены звания заслуженных работников разных отраслей, сообщает пресс-служба губернатора.



Торжественная церемония началась с печального момента: первым Алексей Текслер отметил погибшего в 2017 году пожарного Виктора Романенко.

«Прежде чем перейти к награждению, я выполню печальную, но почетную миссию: указом главы государства группа сотрудников ГУ МЧС по Челябинской области награждена медалями, одна из них вручается посмертно родным и близким Виктора Романенко, командира отделения пятнадцатой пожарной части, погибшего при исполнении служебного долга при тушении ландшафтных пожаров. Люди мужественно и самоотверженно боролись со стихией, в какой-то момент на одном из пожарных вспыхнула боевая одежда. Без малейших колебаний командир отделения бросился на помощь своему подчиненному. Даже после того как на нем самом загорелась одежда, Виктор Олегович продолжал помогать боевому товарищу и получил в результате масштабный термический ожог. Усилия медиков после девятидневной борьбы за жизнь героя не увенчались успехом. Если человек готов пожертвовать жизнью ради выполнения служебного долга и спасения людей, то это и есть высшее проявление личного мужества, героизма и преданности избранному делу», — сказал Алексей Текслер.

Награда Виктора Романенко была вручена его вдове. За героизм и мужество Виктор Романенко был награжден посмертно медалью «За спасение погибавших».

Почтив память погибшего минутой молчания, губернатор перешел к более радостному поводу.

«Каждый из вас на протяжении многих лет вкладывает свои силы, душу, талант в выбранное дело. Особые слова благодарности сотрудникам МЧС! Все помнят, какие непростые дни пережил наш регион в июле этого года. Сегодня мы также поздравляем троих уважаемых земляков с присвоением звания почетного гражданина Челябинской области. Дорогие земляки! Каждый из вас — настоящая гордость Южного Урала, ваши профессиональные достижения достойны всяческого признания», — обратился к присутствующим губернатор.

Среди награжденных еще трое пожарных. Боец ПСЧ-62 Руслан Раджабов награжден медалью «За отвагу на пожаре», заместитель начальника службы пожаротушения ГУ МЧС области Тимур Аюпов — медалью «За спасению погибающих». Начальник противопожарной службы ГУ МЧС Геннадий Ведерников удостоен звания «Заслуженный работник пожарной охраны Российской Федерации».

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены десять сотрудников металлургических предприятий Челябинской области — Магнитогорского комбината, группы «Магнезит» и Механоремонтного комплекса. Кроме того, пять работников ММК получили звание заслуженного металлурга РФ.

Слесарь-ремонтник Механоремонтного комплекса Ринат Валишин удостоен звания заслуженного машиностроителя России, водитель автотранспортного управления Олег Курносов стал заслуженным работником транспорта.

Слесарь-ремонтник автомобилей Сергей Крылов удостоен благодарности президента РФ, начальник службы по защите гостайны областного правительства Татьяна Клещева получила почетную грамоту администрации президента.

Есть и отмеченные на региональном уровне. Звания почетных граждан Челябинской области присвоены президенту группы «Магнезит» Сергею Коростелеву, директору Златоустовского драматического театра «Омнибус» Александру Романову и профессору ЮурГАУ Анне Таскаевой. Еще три человека стали заслуженными работниками Челябинской области в разных отраслях, двое награждены региональными знаками отличия.