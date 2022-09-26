Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 26 сентября, работает в Туркменистане. В рамках визита делегации Южного Урала в Ашхабад губернатор провел ряд встреч с членами правительства государства. Главу региона сопровождают руководители ведущих предприятий региона, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.
Алексей Текслер провел переговоры с министром, председателем государственного концерна «Туркменгаз» Батыром Амановым, председателем государственного концерна «Туркменнефть» Гуванчем Агаджановым и председателем государственной корпорации «Туркменгеология» Мерданом Розыевым. Вместе с губернатором вопросы сотрудничества в нефтегазовой отрасли обсудили представители Трубной металлургической компании, ПАО «ЧТПЗ», ПАО «ММК», промышленной группы «Конар», автозавода «Урал».
Губернатор также рассказал о строительном потенциале Челябинской области на встрече с заместителем председателя кабинета министров Туркменистана Чарымурадом Пурчековым, министром энергетики Хаджымухамметом Оруновым, министром строительства и архитектуры Гуванчем Реджепмырадовым, а также министром промышленности Баймыратом Аннамаммедовым.
С заместителем председателя кабинета министров Аннагелди Язмырадовым и министром сельского хозяйства и окружающей среды Аллануром Алтыевым Текслер обсудил перспективы сотрудничества в сфере сельского хозяйства.
«Основная задача — развитие торгового сотрудничества, и сегодня были очень насыщенные встречи в правительстве Туркменистана. Мы представили наши возможности и увидели очень большую заинтересованность со стороны Туркменистана по тем направлениям, где традиционно сильны наши предприятия. Это машиностроение, металлургия, электротехническое производство, вопросы взаимодействия в сельском хозяйстве. Сегодня состоится предметное обсуждение с ответственными со стороны каждого министерства Туркменистана и представителями наших предприятий. Должны быть достигнуты конкретные договоренности по поставкам той или иной продукции», — резюмировал Алексей Текслер.
Губернатор отметил, что уже есть конкретные направления для развития сотрудничества. Так, представители туркменской отрасли нефтепереработки заинтересовались продукцией Магнитогорского комбината и «Конара», на строительстве комплекса «Ашхабад-Сити» могут пригодиться уникальные стеклопакеты от компании «Модерн Гласс». Туркменская сторона рассматривает варианты работы с автозаводом «Урал», ЧТЗ, ДСТ «Урал» в плане поставок дорожной техники в Центральную Азию, уже есть договоренности о продаже в Туркменистан трубной продукции.
В рамках визита запланирована встреча Алексея Текслера с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.
Алексей Текслер провел переговоры с министром, председателем государственного концерна «Туркменгаз» Батыром Амановым, председателем государственного концерна «Туркменнефть» Гуванчем Агаджановым и председателем государственной корпорации «Туркменгеология» Мерданом Розыевым. Вместе с губернатором вопросы сотрудничества в нефтегазовой отрасли обсудили представители Трубной металлургической компании, ПАО «ЧТПЗ», ПАО «ММК», промышленной группы «Конар», автозавода «Урал».
Губернатор также рассказал о строительном потенциале Челябинской области на встрече с заместителем председателя кабинета министров Туркменистана Чарымурадом Пурчековым, министром энергетики Хаджымухамметом Оруновым, министром строительства и архитектуры Гуванчем Реджепмырадовым, а также министром промышленности Баймыратом Аннамаммедовым.
С заместителем председателя кабинета министров Аннагелди Язмырадовым и министром сельского хозяйства и окружающей среды Аллануром Алтыевым Текслер обсудил перспективы сотрудничества в сфере сельского хозяйства.
«Основная задача — развитие торгового сотрудничества, и сегодня были очень насыщенные встречи в правительстве Туркменистана. Мы представили наши возможности и увидели очень большую заинтересованность со стороны Туркменистана по тем направлениям, где традиционно сильны наши предприятия. Это машиностроение, металлургия, электротехническое производство, вопросы взаимодействия в сельском хозяйстве. Сегодня состоится предметное обсуждение с ответственными со стороны каждого министерства Туркменистана и представителями наших предприятий. Должны быть достигнуты конкретные договоренности по поставкам той или иной продукции», — резюмировал Алексей Текслер.
Губернатор отметил, что уже есть конкретные направления для развития сотрудничества. Так, представители туркменской отрасли нефтепереработки заинтересовались продукцией Магнитогорского комбината и «Конара», на строительстве комплекса «Ашхабад-Сити» могут пригодиться уникальные стеклопакеты от компании «Модерн Гласс». Туркменская сторона рассматривает варианты работы с автозаводом «Урал», ЧТЗ, ДСТ «Урал» в плане поставок дорожной техники в Центральную Азию, уже есть договоренности о продаже в Туркменистан трубной продукции.
В рамках визита запланирована встреча Алексея Текслера с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.