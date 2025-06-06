Алексей Текслер вошел в состав специальной рабочей группы по координации деятельности институтов развития

Группа будет обеспечивать большую интеграцию институтов развития в работу по достижению целей нацпроектов

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер включен в состав специальной рабочей группы по координации деятельности институтов развития. Новое подразделение появилось в составе Совета по стратегическому планированию и нацпроектам при президенте. Указ опубликован на сайте Кремля.

Возглавил рабочую группу глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Также в составе группы — главы входящих в нее институтов развития, а также начальник экспертного управления президента Денис Агафонов, глава Минпромторга Антон Алиханов, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, зампред Совета Федерации Николай Журавлев, министры экономики и финансов Максим Решетников и Антон Силуанов, а также глава АСИ Светлана Чупшева, президенты РСПП Александр Шохин и «Опоры России» Александр Калинин.

Согласно документу, в задачи группы входит обеспечение большей интеграции институтов развития в работу по достижению национальных целей и исполнению нацпроектов. Это подразумевает согласование целей и задач, объединение компетенций, координацию финансовых, интеллектуальных, организационных и других ресурсов институтов развития. Последние, в свою очередь, должны сосредоточиться «на решении вопросов регионального развития и удовлетворении потребностей бизнеса».

В числе задач группы — содействие росту числа частных компаний в РФ, поддержка частной инициативы; привлечение частных инвестиций, включая иностранные; развитие быстрорастущих компаний и компаний в приоритетных отраслях; региональное развитие и удовлетворение потребностей предпринимательского сообщества; участие в подготовке стратегических документов; взаимодействие с исполнительными органами субъектов РФ, Госсоветом и администрацией президента.

Органам исполнительной власти всех уровней, в свою очередь, рекомендовано оказывать специализированной рабочей группе всемерное содействие.