Алексей Текслер уволил своего заместителя и еще трех сотрудников правительства

Евгений Голицын с коллегами перешли на работу в избирком Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал документы о расторжении служебных контрактов с четырьмя сотрудниками регионального правительства, в том числе со своим заместителем Евгением Голицыным. Соответствующие постановления опубликованы на официальном портале правовой информации. Никакой интриги: все четверо во главе с Голицыным перешли на работу в избирком.



Напомним, Евгений Голицын был рекомендован на должность председателя избирательной комиссии Челябинской области руководством ЦИК РФ незадолго до истечения срока полномочий прежнего состава регизбиркома. 9 декабря на первом установочном заседании нового созыва Евгения Викторовича единогласно утвердили в этой должности, соответственно, с поста вице-губернатора он обязан был уволиться. Аналогичная ситуация произошла с другими сменившими место работы: первый заместитель начальника управления общественных связей правительства Наталья Гавриш перешла на должность секретаря избиркома, замначальника управления молодежной политики региона Оксана Ергунова и начальник управления внутренней политики Виталий Шиков стали членами комиссии на постоянной основе, то есть зарплату они будут получать по линии нового ведомства.

Одновременно губернатор назначил вместо Шикова врио начальника управления внутренней политики. Им стал заместитель Виталия Борисовича Евгений Горяев.

Все кадровые перестановки вступили в силу накануне, 15 декабря.