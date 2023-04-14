Алексей Текслер утвердил в должности первого замминистра сельского хозяйства

Евгений Литвинов был врио с октября 2022 года

Первого замминистра сельского хозяйства Челябинской области Евгения Литвинова утвердили в должности. Постановление губернатора опубликовано на портале правовой информации.

Евгений Литвинов был временно исполняющим обязанности замминистра с октября 2022 года. Одновременно он занимал должность начальника управления по развитию сельскохозяйственного производства Минсельхоза. Прежний первый замминистра, Александр Завалищин, покинул свой пост в начале августа 2022 года.

Также глава региона назначил на пост замруководителя аппарата губернатора и правительства области с испытательным сроком в три месяца Артура Фахрутдинова. Ранее он возглавлял Центр управления регионом (ЦУР) в Челябинской области.