Алексей Текслер устроил главам разнос за коммунальные долги

Губернатор также призвал мэров и министров активнее привлекать на территории инвесторов

Вопросы развития муниципальных образований и расчетов с поставщиками коммунальных ресурсов стали одними из главных на совещании Алексея Текслера с руководителями муниципалитетов, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.



Оценивая работу глав городов и районов Южного Урала, Алексей Текслер отметил: в плане инвестиционной привлекательности Челябинская область совершила в последнее время серьезный скачок вперед. В Национальном инвестиционном рейтинге регион переместился с 25-й на девятую строчку. Губернатор поставил задачу усилить работу по поиску и привлечению инвесторов. Заниматься этим поручено не только мэрам, такая же задача лежит на профильных министрах и вице-губернаторах.

Отдельная проблема — серьезная задолженность предприятий ЖКХ перед поставщиками коммунальных ресурсов. На сегодня территории должны за газ и электричество почти пять миллиардов рублей. В антирейтинге муниципалитетов-должников на первых местах — Златоуст, Верхний Уфалей, Миасс, Катав-Ивановск, Красноармейский и Саткинский районы. Другие территории, наоборот, рассчитываются за топливо практически на сто процентов. Это, например, Верхнеуральский и Пластовский районы.

«От своевременных расчетов за газ и другие топливно-энергетические ресурсы зависит устойчивая работа систем жизнеобеспечения всей нашей области. Долги за топливно-энергетические ресурсы предприятий ЖКХ, долги населения ресурсоснабжающим организациям — это недофинансирование капитальных ремонтов и мероприятий по подготовке к прохождению осенне-зимнего периода. Все это создает риски для территорий. Это ваша зона ответственности. Я предупреждаю всех глав, я же знаю, многие цифрами не владеют, не уделяют внимание этому вопросу, считают это не своей проблемой, передали тему замам, которые не справляются. Если я начну заниматься проблемой вашего муниципалитета по долгам, это всё плохо закончится, предупреждаю», — подчеркнул Алексей Текслер, обращаясь к главам муниципалитетов.

Губернатор напомнил также о роли промышленности в развитии территорий. Так, региональный Минпром сейчас как раз проводит конкурс на лучший проект по благоустройству, отбор участников на местах должен завершиться к 1 июля.

«Если предприятие занимается своей территорией, с высокой степенью вероятности там есть культура производства, занимаются экологией, обращают внимание на персонал, индексируют зарплату и так далее. Не надо относиться к этому вопросу только как к благоустройству, это системная работа», — завершил Алексей Текслер.