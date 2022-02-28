Алексей Текслер снова избран руководителем регионального отделения «Единой России»

В Челябинске прошла отчетно-выборная конференция ЕР

28 февраля в Челябинске прошла отчетно-выборная конференция «Единой России». Делегаты из местных ячеек ЕР выбрали новый состав регионального политсовета, контрольной комиссии, президиума политсовета. Секретарем реготделения, то есть главным партийцем Челябинской области, избран губернатор Алексей Текслер, передает корреспондент Первого областного информагентства.



Как действующий руководитель ЧРО ЕР, Алексей Текслер сначала выступил с отчетом о работе партии. Частично его тезисы дублировали то, что уже прозвучало на аппаратном совещании в правительстве области: в связи с внешнеполитической ситуацией отменяются отпуска партийных деятелей, глав муниципалитетов и депутатов, необходимо продолжать работу с инвесторами, контролировать цены, мониторить объемы запасов, выполнять все проекты, связанные с бюджетными вложениями.

«Мы понимаем, что наша страна будет сталкиваться с беспрецедентным давлением извне. Только вместе мы справимся с этим испытанием. Проблем и сложностей впереди много, мы должны быть неравнодушными. Я обращаюсь ко всем партиям: сейчас не до политических разногласий, мы должны быть готовыми к любым решениям. В новых внешнеполитических условиях усилится санкционное давление. Важно не допустить снижения уровня жизни людей. Настраиваю вас на долгую системную работу в условиях ограниченности ресурсов и постоянно новых задач. У нас в планах — газификация более чем 20 тысяч домовладений, 15 федеральных и три региональных партийных проекта», — предупредил делегатов ЕР Алексей Текслер.

Губернатор также анонсировал старт давно ожидаемого проекта строительства бассейна при Челябинском государственном университете: по словам Текслера, финансирование этой стройки пойдет по партийной линии, это 26 февраля гарантировал главе Челябинской области секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

Также единороссы заслушали доклад руководителя контрольной комиссии отделения (и заодно руководителя областной контрольно-счетной палаты) Алексея Лошкина. Как рассказал Лошкин, в 2021 году было проведено 12 проверок местных ячеек партии. Отдельные недочеты выявлены, но в целом единороссы работают удовлетворительно.

Делегаты утвердили новый состав регионального политсовета из 115 человек и 26 членов президиума. Двадцать седьмым автоматически становится секретарь реготделения. На эту должность выдвинули Алексея Текслера и главу Саткинского района Александра Глазкова. В итоге за Текслера проголосовали 130 человек из 132 кандидатов, так что губернатор продолжает оставаться руководителем «партии власти» в регионе.