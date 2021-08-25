Алексей Текслер рассказал Владимиру Путину о патриотическом воспитании южноуральских школьников

Губернатор выступил на заседании Президиума Госсовета

Алексей Текслер выступил на заседании Президиума Госсовета по вопросам общего образования. В преддверии нового учебного года участники заседания, прошедшего сегодня под председательством президента РФ Владимира Путина, обсудили вопросы и задачи в сфере общего образования.

Губернатор Челябинской области рассказал президенту Владимиру Путину о работе мультимедийного исторического парка «Россия — моя история». Он действует в Челябинске с 2019 года и стал двадцатым по стране мультимедийным парком. Глава региона выделил важность федерального проекта современных исторических парков «Россия — моя история» для развития новых возможностей в образовании, патриотическом воспитании, в укреплении знаний исторических событий своего государства, родного края.

«В Челябинской области парк „Россия — моя история“ мы создали в сентябре 2019 года, его основные посетители это школьники, студенты, в парке много онлайн форматов работы. Парк позволяет интересным запоминающимся образом подать информацию об истории нашей страны, сделать это по-современному, с элементами виртуальной реальности, что позволяет полностью погрузить посетителей в атмосферу исторических событий», — рассказал губернатор.

Он также пояснил, что площадка парка также используется для профессиональной ориентации, профессиональных проб для детей, которые интересуются гуманитарной сферой, IT-технологиями. На базе парка реализуется проект «Билет в будущее».

«Также продвигаем ресурсы исторического парка через региональное отделение Российского движения школьников и Юнармии. Продолжим эту работу во взаимодействии с министерством просвещения РФ», — сообщил Алексей Текслер.

За два года уже более двух тысяч педагогов приняли участие в методических семинарах на площадке парка.

Напомним, Владимир Путин проводит совещание Госсовета о повышении качества общего образования и обеспечения безопасности школьников в учебных заведениях. Совещание прошло в режиме видеоконференции.