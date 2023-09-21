Алексей Текслер: на Южном Урале повышается престиж рабочей профессии

Губернатор Челябинской области примет участие в заседании президиума Госсовета, посвященном вопросам развития рынка труда

21 сентября в Великом Новгороде пройдет заседание президиума Госсовета под председательством президента РФ Владимира Путина. Темой обсуждения станет ситуация на рынке труда. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер примет участие в мероприятии. Накануне глава региона в рамках подготовки к заседанию выступил на круглом столе, посвященном безработице.



Заседанию президиума Госсовета предшествовал семинар-совещание, на котором эксперты и участники обсудили вопросы подготовки кадров, повышения квалификации, переобучения работников, потребностей современного рынка труда.

«Тема рынка труда сейчас крайне актуальная. Демографические вызовы и все, что связано с рынком труда, сейчас — одна из самых серьезных задач, которая стоит перед страной в целом. И каждый регион хочет быть лидером в условиях серьезной конкуренции. Поэтому решения, которые будут приняты Госсоветом и одобрены президентом, смотрят далеко в будущее», — прокомментировал выработанные на семинаре-совещании предложения Алексей Текслер.

Сам губернатор выступил на круглом столе, посвященном безработице. Напомним, в Челябинской области уровень безработицы рекордно низкий, так что губернатор поделился с коллегами эффективными методиками борьбы с этой проблемой.

«Мы с коллегами проговорили вопрос дополнительных мер федеральной поддержки в первую очередь на привлечение и закрепление молодежи, а также на переобучение людей взрослого возраста на те профессии, которые реально нужны региону», — уточнил он.

Эффективности работе с молодежью в Челябинской области добавляет активное развитие проекта «Профессионалитет». Как сообщало Первое областное информагентство, еще в конце июля 11 образовательных учреждений региона участвовали в этой программе. К 1 сентября в области открылись четыре новых образовательно-производственных кластера: «Машиностроение», «Строительство», «Радиоэлектроника» и «Металлургия». Кроме того, на Южном Урале заметное большее, чем в среднем по стране, число школьников, закончив 9-й класс, идут получать среднее профессиональное образование.

«Еще несколько лет назад в Челябинской области половина выпускников 9-х классов продолжала обучение. Сегодня больше 60% идет в СПО. Почему? Повышается престиж рабочей профессии, растут зарплаты. Молодежь увидела, что есть перспективы и потребность. Наш регион — лидер в стране по проекту „Профессионалитет“, предприятия активно включились в процесс. Второе направление — рост производительности труда через нацпроект, через промышленную роботизацию. В условиях демографической „ямы“ этот процесс поможет справиться с дефицитом рабочих рук», — объяснил членам Госсовета челябинский губернатор.