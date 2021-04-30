Алексей Текслер распорядился вернуть городам налог на самозанятых южноуральцев

Муниципалитеты получат почти 30 миллионов рублей

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о направлении в муниципалитеты Южного Урала дотаций в размере собранного на местах налога на самозанятых граждан, сообщает пресс-служба главы региона.



По данным пресс-службы, за первый квартал 2021 года в региональный бюджет поступило 29,8 миллиона рублей, собранных с самозанятых южноуральцев в виде налога на профессиональный доход. Эти деньги в виде дотаций поступят в бюджеты 43 городов и районов области. Так, Челябинск получит более 15 миллионов, Магнитогорск — более 3 миллионов, Миасс — 1,4 миллиона рублей. В Копейск, Златоуст и Сосновский район вернется по миллиону.

«Средства распределяются по такому принципу: сколько налогов на профессиональный доход в территории было уплачено, столько же в этот муниципалитет будет возвращено. Такие дотации территориям будут перечисляться ежеквартально», — сообщают в пресс-службе губернатора.

Добавим, на сегодня, по данным налоговой службы, статус самозанятых имеют 48,645 тысяч жителей Челябинской области. Ежедневно их число увеличивается примерно на 100 человек.