Алексей Текслер работает в Коркинском районе

Губернатору показали обновленные в этом году дороги

Губернатор Алексей Текслер в пятницу, 10 сентября, работает в Коркинском районе. В его планах осмотр социальных объектов, отремонтированных в этом году. Но первая точка в маршруте главы региона — осмотр отремонтированной улицы Ленина в райцентре, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Глава Коркинского района Наталья Лощинина рассказала, что трехсотметровый участок центральной улицы Ленина обошелся в 7,5 миллиона рублей. Здесь полностью сняли верхний слой толщиной в 12 сантиметров, уложили заново. Между полосами обустроена пешеходная зона — неширокая зеленая аллея. На будущий год ее благоустройство завершится установкой лавочек.

Всего капитальный дорожный ремонт в Коркинском районе коснулся семи разных участков в центре муниципалитета и поселке Первомайском. В этом году отремонтировано 4,5 километра дорог, оборудовано 38 пешеходных переходов. Объем дотаций из областного бюджета составил почти 54 миллиона, еще около 3 миллионов рублей вложил сам район.

На будущий год запланирован капремонт четырех участков общей длиной 3,025 км, на это будет выделено почти 38 миллионов рублей из областного и районного бюджетов. Наталья Лощинина обратила внимание губернатора, что отремонтирован участок дороги на улице Суворова, в частном секторе.

«Я помню, еще в 2019 году, во время первого визита в Коркино, было принято решение, что во всех муниципалитетах будут ремонтироваться дороги в частном секторе. Решение выполняется, это видно по реакции жителей. Но имеет место и отрицательная динамика, по нормативному содержанию дорог, и именно потому, что дороги в частном секторе не содержатся должным образом. Мы обсуждали с министром Алексеем Нечаевым этот вопрос, он будет решаться», — сказал губернатор.

Кроме дорог Наталья Лощинина показала губернатору ремонт площади перед школой искусств.