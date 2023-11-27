Алексей Текслер провел встречу с новым начальником Пограничного УФСБ по Челябинской области

Губернатор и полковник обсудили вопросы безопасности на госгранице

Сегодня, 27 ноября, глава региона Алексей Текслер провел рабочую встречу с новым начальником Пограничного управления ФСБ по Челябинской области, полковником Михаилом Поштановым, сообщили в пресс-службе правительства.

Во встрече также принял участие предыдущий руководитель областной погранслужбы генерал-лейтенант Дмитрий Тишин, назначенный в центральный аппарат Пограничной службы ФСБ России.

На рабочей встрече губернатор и полковник обсудили вопросы взаимодействия в развитии приграничного сотрудничества и обеспечение безопасности государственной границы.

«У нас приграничный регион, порядка 900 км границы с Казахстаном. У нас один из крупнейших в стране пунктов пропуска „Бугристое“. Со следующего года начинаем его реконструкцию, почти в три раза должна увеличиться его пропускная способность. Вместе с Минтрансом эта работа организована, проектирование завершено, объект находится в госпрограмме», — отметил Алексей Текслер.

В 2023 году бойцам Пограничного управления в зоне СВО передали квадрокоптеры, тепловизионные прицелы и другое оборудование.

«Рад, что такая богатая пограничная традиция в регионе. Будем внедрять новые наработки, останавливаться на достигнутом не планирую. По службе в разных регионах побывал, но здесь еще не был. Есть много проектов, которые нам предстоит реализовывать, „Бугристое“ — один из крупнейших проектов, мы его реализуем», — подчеркнул Михаил Поштанов.