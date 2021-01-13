Алексей Текслер провел областное совещание с главами муниципалитетов

Обсуждались итоги работы региональных и муниципальных служб в новогодние каникулы, а также текущие задачи

Так, в регионе начинается масштабная прививочная кампания от ковида. Губернатор поручил главам помочь в организации работы по вакцинации населения, чтобы не возникло очередей. Алексей Текслер подчеркнул важность своевременного разъяснения жителям отмены отдельных ограничений и напомнил, что режим повышенной готовности в регионе действует бессрочно — до его отмены отдельным решением. А значит, использование средств индивидуальной защиты, социальная дистанция, запрет на проведение в организациях общественного питания зрелищно-развлекательных мероприятий, норма «65+» продолжают действовать.



«Глав прошу смотреть внимательно нормативную базу. Обращаю внимание: мы в ближайшее время никаких изменений режима не планируем», — сказал Алексей Текслер.



На особый контроль взять работу источников теплоснабжения в связи с усилением морозов в регионе. В связи с трагическим случаем в Екатеринбурге, когда на пожаре в многоквартирном доме погибли 8 человек, поручено усилить профилактическую работу с населением, провести совещания с ответственными лицами управляющих организаций, ТСЖ, а в районах малоэтажной застройки — с представителями квартальных и уличных комитетов, проверить на соблюдение требований противопожарной безопасности садоводческие товарищества.



Кроме того, губернатор заострил внимание на безопасности во время крещенских купаний, богослужения в храмах также должны проходить с соблюдением всех профилактических мер. На всех объектах будет организовано дежурство экстренных служб.



Алексей Текслер напомнил о механизмах взаимодействия с управляющими организациями и ТСЖ по вывозу новогодних елок. Оставлять деревья можно на контейнерных площадках как крупногабаритные отходы. Их будут своевременно вывозить и утилизировать.



Губернатор также озвучил главам муниципалитетов, которые передали ряд полномочий по строительству и ремонту дорог, благоустройству, реализации проекта «Комфортная городская среда», электро-, водо- и теплоснабжению на уровень поселений, что ответственность все равно лежит на них.



«Спрашивать за положение дел в территориях буду с вас. Главы отвечают за все, что происходит в поселениях», — отметил губернатор.



Также на совещании прозвучали тезисы о постоянном контроле — уровень цен на основные продукты питания в торговых сетях. Они отслеживаются регулярно, в случае выявления роста цен привлекается УФАС. По ряду позиций продуктового ассортимента введен предельный уровень надбавки.

