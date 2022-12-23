Комиссия Госсовета по экономике и финансам обсудит предложение списывать расходы регионов на мобилизацию

Алексей Текслер предлагает поддержать субъекты Федерации и зачесть их расходы на мобилизацию и поддержку Донбасса в счет погашения ранее выданных бюджетных кредитов

Комиссия Госсовета по направлению «Экономика и финансы» под руководством губернатора Челябинской области Алексея Текслера подвела итоги работы в уходящем году и наметила планы на год наступающий. По-прежнему главным направлением будет развитие межбюджетных отношений для поддержки субъектов РФ, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе главы региона.



Алексей Текслер напомнил, что основной упор в 2022 году комиссия делала на меры поддержки экономики в условиях санкций. От регионов, по словам челябинского губернатора, поступило больше 900 предложений. Решения Минфина, принятые с подачи комиссии, обеспечили поступление в бюджеты регионов дополнительно около 180 миллиардов рублей.

«Весь год сквозной темой были межбюджетные отношения. Работа по этой теме строилась, исходя из тезиса президента о том, что развитие страны происходит только когда развиваются регионы. Важно поддерживать их стремление быть успешными и самодостаточными в финансовом плане», — рассказал Текслер.

В числе задач на будущий год председатель комиссии назвал разработку механизма списания задолженности по реструктурированным бюджетным кредитам за счет средств, которые регионы тратят на поддержку освобожденных территорий Донбасса, Запорожья и Херсонщины и мобилизационные мероприятия.

Продолжится разработка тем, к которым Текслер не раз возвращался в течение года. Это частичное зачисление в бюджеты субъектов Федерации акцизов на табак, индексация дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов, законодательное закрепление возможности направлять средства, высвобождаемые при реструктуризации бюджетных кредитов, на реализацию нацпроектов, обеспечение регионов средствами на опережающую индексацию зарплат в бюджетной сфере.

«Опережающий рост зарплат бюджетников будет быстрее направлять средства в экономику, стимулируя потребительский спрос и по цепочке — производство», — пояснил губернатор.

Также комиссия «Экономика и финансы» намерена доработать налоговые решения, которые затрагивают региональную доходную базу от налогов на прибыль, усовершенствовать механизмы предоставления субъектам «казначейских кредитов» и учета госгарантий в рамках долгов.

«Ключевая наша цель — чтобы у регионов хватало доходов на все полномочия, национальные цели и развитие в целом. Нужно увеличивать количество финансово устойчивых и самостоятельных регионов. В следующем году, исходя из складывающейся динамики доходов, это будет не самой простой задачей. Просим Минфин России быть готовым как поддержать регионы дополнительными средствами, так и искать и формировать нормативно источники для наращивания собственной доходной базы регионов», — резюмировал Алексей Текслер.