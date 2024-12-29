Алексей Текслер произвел кадровые назначения в правительстве Челябинской области

Также губернатор утвердил положения о новых министерствах и их руководстве

Губернатор Челябинской области произвел ряд кадровых назначений в правительстве региона, которые вступят в силу в первые дни 2025 года, а также утвердил положения о нескольких новых министерствах, передает корреспондент Первого областного информагентства.

Так, с 1 января 2025 года министром экономического развития Челябинской области назначена Марина Клочкова, ранее работавшая первым замминистра, с 19 ноября 2024 года — исполнявшая обязанности руководителя Минэконома.

И.о. замминистра экономического развития Дмитрий Глухарев с 9 января освобождается от должности, а уже 10-го приступает к работе в качестве министра международного и межрегионального сотрудничества Челябинской области. Минсотрудничество является правопреемником Минэкономразвития в части полномочий в указанной сфере.

Также с 9 января освобожден от должности еще один и.о. замминистра экономического развития региона Илья Клюшин. С 10 января 2025 года он начнет трудиться в должности первого замминистра промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области.

Вновь созданное министерство жилищно-коммунального хозяйства возглавит Людмила Алпатова, которая с 9 января освобождается от должности первого замминистра строительства и инфраструктуры. Согласно положению, министерство ЖКХ станет правопреемником Минстроя в части осуществления полномочий в сферах коммунальной энергетики, газового и коммунального хозяйства, энергосбережения, капремонта общего имущества в МКД, водоснабжения и водоотведения.

Еще одно министерство, выделенное из Минстроя — министерство архитектуры, градостроительства и комплексного развития, — возглавит Ольга Никитина, которая ранее работала в данной сфере в администрации Челябинска. Ей установлен испытательный срок три месяца.

Среди задач Минархитектуры — разработка и реализация мероприятий по развитию территории Челябинской области на основе территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурного проектирования, КРТ. А также разработка мер по повышению профессионального уровня представителей архитектурного сообщества и качества архитектурной деятельности, организация системной работы по формированию современной комфортной среды с учетом мнения и потребностей южноуральцев.

Министром молодежи Челябинской области — и тоже с испытательным сроком три месяца — назначен бывший руководитель штаба Челябинского отделения Российских студенческих отрядов Юрий Болдырев.

С 9 января освобождена от должности и.о. начальника Главного управления молодежной политики Челябинской области Светлана Калимуллина. Она становится заместителем министра образования и науки Челябинской области.

Заместителем министра экологии с 10 января 2025 года назначена Марина Гартвик.

Материал создан ИА «Первое областное»