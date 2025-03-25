Алексей Текслер произвел кадровые назначения в министерствах Челябинской области

Назначены заместители двух министров и начальника ГУ ветеринарии региона

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил заместителей и первых заместителей министерств социальных отношений и жилищно-коммунального хозяйства. Постановления размещены на сайте официальной правовой информации.

Заместителем министра социальных отношений назначена Татьяна Шин. Ей установлен испытательный срок продолжительностью месяц.

Ирина Скалунова, которая занимает пост первого заместителя министра соцотношений, освобождается от замещаемой должности. Пост она покинет 3 апреля по собственному желанию.

Первым замминистра жилищно-коммунального хозяйства Алексей Текслер назначил Максима Корнеева.

Кроме того, глава региона назначил двух заместителей начальника Главного управления ветеринарии Челябинской области: посты заняли Екатерина Статкевич и Наталья Ершова. Последней установлен испытательный срок продолжительностью полгода.