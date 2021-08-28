Алексей Текслер проинспектировал строительство нового образовательного центра в микрорайоне Миасса

Также губернатор Челябинской области внепланово посетил школу №10

Во время рабочего визита в Миасс губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил строящийся образовательный центр в микрорайоне «М», а также сделал «разворот» в школу № 10, посещение которой не было запланировано, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Сразу после осмотра благоустройства сквера «Молодежный» губернатор отправился в школу № 10, где учился глава Миасса Григорий Тонких. Директор Светлана Павлова показала Алексею Текслеру столовую, спортзалы и классы. Одной из главных проблем учреждения она назвала нехватку кадров.

«Нужно адресно работать с выпускниками по их профориентации. Мы вчера были в Снежинске, там многие учителя — выпускники школы. Плюс надо усиливать взаимодействие с педагогическим институтом»,— отметил Алексей Текслер.

Затем глава региона проинспектировал строительство нового образовательного учреждения, который включит в себя школу на 640 мест и детский сад на 160 мест. Его возводят в микрорайоне «М» через дорогу от школы № 10. Последняя работает в две смены, и с появлением нового объекта получится уменьшить количество детей и перевести всех на обучение в первую смену. Строительная готовность объекта составляет 40%. Окончание выполнения работ запланировано на первый квартал 2022 года.

Объект строится по механизму государственно-частного партнерства. Большую часть денег выделила компания «Папилон», занимающая строительством. Оставшееся финансирование предоставит бюджет.