Алексей Текслер: «Продолжаем традиции ответственного управления, которые заложил Петр Сумин»

Губернатор Челябинской области почтил память первого всенародно избранного главы региона

В день исторической даты, в 29-ю годовщину первых всенародных выборов губернатора Челябинской области, нынешний глава региона Алексей Текслер почтил память Петра Сумина, который по решению большинства южноуральцев возглавил область в 1996 году.

«Сегодня особая дата в нашей новейшей истории: 22 декабря 1996 года жители области впервые напрямую выбрали своего губернатора. Этим лидером стал Петр Иванович Сумин — человек, взявший на себя огромную ответственность в самое сложное время. Он не просто руководил, он жил проблемами людей, много ездил по области, общался с жителями и принимал решения, основываясь на реальной ситуации, а не на бумагах», — написал Алексей Текслер в своем телеграм-канале.

Глава региона подчеркнул, что заложенный Петром Суминым созидательный курс во многом определил развитие Челябинской области. Были названы ключевые объекты, построенные в тот период: ТЭЦ-3, краеведческий музей, ледовый дворец «Уральская молния», федеральный кардиоцентр, проведена масштабная телефонизация Челябинска.

«Петр Иванович запомнился как руководитель, сумевший объединить людей для работы. Его принципы — быть на земле, слышать людей и делать все для развития региона — остаются актуальными и сегодня. Мы с теплотой и бесконечным уважением вспоминаем его и продолжаем традиции ответственного управления, которые он заложил», — добавил губернатор.

Напомним, Петр Сумин руководил Челябинской областью с 1996 по 2010 год. Он скончался в мае 2011 года, оставив о себе память как о сильном хозяйственнике и истинном народном руководителе.