Алексей Текслер призвал Минэконом РФ поддержать регионы инфраструктурными кредитами

Губернатор Челябинской области выступил на совещании при полпреде президента в УрФО

Последовательная поддержка регионов федеральным центром и активизация экономики — единственные варианты развития России в целом и УрФО в частности в условиях санкционной войны. Этот тезис стал ключевым в выступлении губернатора Челябинской области Алексея Текслера на совещании при полпреде президента в Уральском округе Владимире Якушеве.



В совещании, посвященном реализуемым на Урале мерам поддержки экономики принял также участие министр экономического развития РФ Максим Решетников. Глава федерального ведомства в своем выступлении отметил, что регионы УрФО в дополнение к федеральной помощи активно запускали в 2022 году свои меры поддержки.

«На округ приходится пятая часть всех инвестиций в стране, поэтому важно контролировать, как используются федеральные механизмы. В рамках инфраструктурных бюджетных кредитов в округ будет направлен 131 миллиард рублей. В планах регионов привлечь 950 миллиардов инвестиций, создать 76 тысяч рабочих мест. У регионов округа еще есть большой, не до конца использованный ими потенциал в виде реструктуризации кредитов — замены коммерческих из федерального бюджета», — сообщил в своем выступлении министр.

Владимир Якушев заметил, что на сегодня Уралу удается сохранять индекс промышленного производства, хотя многие предприятия попали под западные санкции. Однако положительная динамика, по словам полпреда, сохраняется благодаря результатам первых, «досанкционных» месяцев 2022 года.

В свою очередь Алексей Текслер сообщил, что в Челябинской области экономическая ситуация пока стабильна: уровень безработицы на исторических минимумах, рост зарплат в первом полугодии — выше, чем в среднем по стране, растет индекс производства сельскохозяйственной продукции.

Губернатор напомнил, что Челябинская область приняла два пакета антисанкционных мер. На сегодня уже реализованы 44 из 54 мероприятий, направленных на рост инвестиций, поддержку малого и среднего бизнеса, стабилизации на рынке труда, помощи сельскому хозяйству, строительной сфере, IT-технологиям.

«Сегодня необходима активизация экономической жизни. Нельзя допустить сокращения бюджетных расходов. Нужно как минимум сохранять расходы, при этом индексировать их на уровень инфляции. В первую очередь я говорю о бюджетных расходах капитального характера. Прошу министерство экономического развития нас в этом направлении поддерживать», — обратился Текслер к Максиму Решетникову.

Глава Челябинской области также повторил предложения по федеральной поддержке субъектов РФ, которые он уже озвучивал в июле 2022 года на заседании комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы». И тогда, и сейчас Алексей Текслер настаивает на увеличении федеральным центром объема инфраструктурных бюджетных кредитов, индексации трансфертов регионов, решении вопроса с курсом рубля, снижении ключевой ставки и донастройке налоговой системы под новые реалии.