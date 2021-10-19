Алексей Текслер присвоил почетные звания шести заслуженным южноуральцам

Среди награжденных — два профессора, концертмейстер и три чиновника

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановления о присвоении почетных региональных званий шести жителям региона. Как следует из текста опубликованных на портале правовой информации постановлений, на Южном Урале стало больше одним почетным гражданином и пятью заслуженными работниками разных отраслей.



Звание почетного гражданина Челябинской области присвоено постановлением губернатора Анне Таскаевой, профессору кафедры тракторов, сельскохозяйственных машин и земледелия Южно-Уральского государственного аграрного университета (и, заметим в скобках, матери ректора ЧелГУ Сергея Таскаева).

Концертмейстер группы первых скрипок симфонического оркестра Челябинской филармонии Татьяна Галкина стала Заслуженным работником культуры и искусства Челябинской области.

Первому заместителю регионального министра финансов Александру Грязеву присвоено звание заслуженного экономиста Челябинской области.

Заместитель начальника Магнитогорского территориального отдела регионального экологического надзора Минэкологии Ольга Ленкина получила звание заслуженного эколога региона.

Звания заслуженного юриста Челябинской области удостоены профессор кафедры конституционного и административного права ЮурГУ Андрей Кузьмин и начальник государственно-правового управления ЗСО Ирина Харчевникова.

Согласно региональному законодательству, звания заслуженных работников какой-то отрасли присваиваются людям, не менее 15 лет проработавшим в данной сфере и заслужившим федеральные и другие награды за профессиональную деятельность.