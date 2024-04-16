Алексей Текслер принял участие в заседании комиссии Генерального совета «Единой России»

На встрече обсудили поддержку соотечественников за рубежом

Сегодня, 16 января, в Москве под председательством министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова состоялось заседание Комиссии Генсовета партии «Единая Россия». В работе комиссии также принял участие губернатор Алексей Текслер. Он выступил с сообщением на тему международного сотрудничества на уровне регионов, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

В рамках встречи обсудили международное сотрудничество и поддержку соотечественников за рубежом. Сергей Лавров в своем докладе рассказал о международном значении выборов президента России в контексте геополитической обстановки.

Также на комиссии разобрали планы, озвученные в послании Владимира Путина Федеральному Собранию, и подготовку к Форуму БРИКС+ по направлению «Мировое большинство за многополярный мир».