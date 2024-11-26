Алексей Текслер принял участие в обсуждении новых нацпроектов

Руководители комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития обменялись мнениями по разработке и реализации новых национальных проектов

Алексей Текслер в качестве председателя комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы» принял участие в обсуждении новых нацпроектов. Совещание провел замруководителя администрации президента Максим Орешкин по поручению секретаря Госсовета Алексея Дюмина.

Участники обменялись мнениями по содержанию паспортов нацпроектов, а также процессу их формирования и согласования. Итоги обсуждения будут учтены при подготовке заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Реализовывать нацпроекты предстоит правительству совместно с регионами, и это, прежде всего, работа на земле. Сейчас определяются ориентиры и параметры развития страны на ближайшие шесть лет. Знаю, что конец года для глав регионов всегда очень напряженное время. Тем не менее призываю всех председателей комиссий Госсовета не сбавлять темп и продолжить совместную работу. Моя позиция остается неизменной: интересы регионов должны учитываться при принятии любых федеральных решений», — подчеркнул Алексей Дюмин.

Напомним, в послании Федеральному собранию в феврале 2024 года Владимир Путин анонсировал запуск пяти новых национальных проектов: «Семья», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры» и «Экономика данных». Впоследствии глава государства включил руководителей комиссий Госсовета в проектные комитеты по разработке национальных проектов в качестве зампредов.

В течение последних двух месяцев паспорта нацпроектов рассматривались на заседаниях комиссий Госсовета, в проектных комитетах и на стратегических сессиях правительства РФ.