Алексей Текслер принял парад студенческих отрядов Южного Урала

В Челябинской области стартовал третий трудовой семестр

31 мая в Челябинске прошло торжественное открытие третьего трудового семестра студотрядов региона. Молодежь, готовую летом не отдыхать, а работать, приветствовал губернатор Алексей Текслер, передает корреспондент Первого областного информагентства.



Представители студенческого движения собрались возле памятника Курчатову. Здесь выстроились отряды Южно-Уральского государственного медицинского университета, ЮУрГУ, ЧелГУ, института путей сообщения и многих других вузов. Все — со знаменами, в униформе и готовые к трудовым свершениям.

«Поздравляю вас с началом третьего трудового семестра! Надо сказать, что за последние несколько лет наш студенческий трудовой отряд Челябинской области проявил себя с самой лучшей стороны. Здесь находится переходящее знамя лучшего студенческого трудового отряда страны. Мы получили его в 2019 году в Кремле. Я горд, что именно наш отряд — лучший среди всех регионов страны. Вы большие молодцы!» — обратился к молодым людям глава региона.

Южноуральским студотрядовцам предстоит работать в отелях Крыма, на стройках госкорпорации «Росатом», проводниками в пассажирских поездах, вожатыми в детских лагерях и на многих других направлениях. Впрочем, опыт у них есть: даже в «ковидный» 2019 год молодежь не сидела сложа руки.

«Прошлый год был особенным, не было очной практики на трудовых стройках, как обычно. Но вы проявили себя с лучшей стороны, работая волонтерами. Я помню, как мы приехали на склад фонда „Русь“, где распределялись для тех, кто находится в трудной жизненной ситуации, продуктовые наборы. Я сделал это неожиданно, не предупреждая, что я приеду. И увидел там вас. Вы развозили эти продукты, помогали нашему старшему поколению пережить пандемию. Спасибо вам огромное. Я уверен, что со всеми задачами вы справитесь и, как и всегда, будете лучшими. Желаю вам обрести новых друзей, возможно, кто-то обретет свою любовь. В любом случае это будет интересное время», — напутствовал ребят Алексей Текслер.

Представители студотрядов сдали рапорта о готовности, затем прошел парад всех представителей движения.