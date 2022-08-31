Во вторник, 30 августа, губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в сводной стратегической сессии правительства России по основным направлениям экономической политики в условиях санкций. В качестве руководителя комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы» глава региона сделал ряд предложений по обеспечению устойчивого развития субъектов РФ, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.
Встреча была посвящена результатам серии совещаний в Координационном центре, которые были посвящены вопросам развития страны в условиях санкций. Особое внимание уделялось экономическим вопросам, науке и инновациям, отраслевым задачам в сферах транспорта, энергетики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Премьер-министр Михаил Мишустин, открывая заседание, отметил, что с учетом существующих рисков и внешнего давления необходимо сформировать общее видение дальнейшего социального и экономического развития России — как в краткосрочной перспективе, так и на более длительный период.
«Это станет важным сигналом для бизнеса. Он сейчас нуждается не только в дополнительной поддержке, но и в стратегических ориентирах. Нам предстоит обеспечить оживление потребительского спроса, кредитования, создать условия для сохранения рабочих мест и усиления инвестиционной активности, продолжить развитие отраслевых рынков и способствовать опережающему формированию инфраструктуры»,— подчеркнул председатель правительства.
Итоги этой работы будут представлены президенту страны в сентябре и найдут свое отражение в проекте федерального бюджета на ближайшие три года.
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